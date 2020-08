Świetne wiadomości dla wszystkich fanów Lazio. Ciro Immobile przedłużył kontrakt z klubem do 2025 roku. Na mocy nowej umowy piłkarz będzie zarabiać 4 miliony euro rocznie.

Włoski napastnik zaliczył imponujący sezon 2019/20. Dzięki zdobyciu aż 36. bramek w Serie A, snajper został królem strzelców ligowych rozgrywek.

Odrodzenie na włoskiej ziemi

Ciro Immobile najlepsze lata swojej kariery spędził w ojczyźnie. Po świetnym sezonie w barwach Torino, kiedy to został królem strzelców Serie A, napastnik przeniósł się do Borussii Dortmund. Piłkarz miał zastąpić w klubie samego Roberta Lewandowskiego. Transfer do Bundesligi okazał się jednak kompletną klapą. Równie nieudana była jego przygoda w Sevilli. Immobile wreszcie wrócił na Półwysep Apeniński. W 2016 roku trafił do Lazio, w barwach którego zaczął notować fenomenalne statystyki. W 178. meczach strzelił aż 125. bramek. Dzięki jego świetnej postawie w zakończonym sezonie, “Biancocelesti” po wielu latach przerwy zakwalifikowali się do rozgrywek Ligi Mistrzów.

Zakusy większych klubów

Fantastyczna postawa Ciro Immobile spowodowała wzrost zainteresowania napastnikiem. Chęć kupna piłkarza wyrażał choćby Everton. Entuzjastą sprowadzenia Włocha na Goodison Park jest menedżer Carlo Ancelotti. Wydaje się jednak, że piłkarz powinien pozostać w ojczyźnie. Zagraniczne wojaże Immobile pokazują, że jest to piłkarz idealnie nadający się do gry w Serie A. Poza Półwyspem Apenińskim nie potrafi odnaleźć odpowiedniej formy.