Jerzy Brzęczek: “Reprezentacja Holandii to czołówka światowa”

Selekcjoner reprezentacji Polski, Jerzy Brzęczek, wziął udział w konferencji prasowej, w której odpowiedział na pytania dziennikarzy. “Biało-Czerwoni” we wrześniu zmierzą się z Holandią oraz Bośnią i Hercegowiną.

Reprezentacja Polski powróci do gry już 4. września. Wówczas na wyjeździe zmierzy się z Holandią. Trzy dni później “Biało-Czerwoni” także w roli gości zagrają z Bośnią i Hercegowiną. Oba spotkania odbędą się ramach rozgrywek Ligi Narodów.

Rywale

Na konferencji prasowej Jerzy Brzęczek ocenił najbliższych przeciwników reprezentacji Polski.

– Reprezentacja Holandii to czołówka światowa. Po braku udziału na mistrzostwach Europy i świata wrócili do świetnej dyspozycji. Mają generację piłkarzy, którzy grają w najlepszych ligach europejskich. Spotkanie na wyjeździe w Amsterdamie nie będzie łatwe. Bośnia i Hercegowina to nieco inna drużyna, nie tylko jeśli chodzi o jakość. Dzeko i Pjanić to indywidualności. Na nich opiera się gra. Na Bałkanach nie gra się łatwo. To niewygodny dla nas rywal. Jesteśmy świadomi, że to także będzie ciężkie spotkanie – stwierdził Brzęczek.

Kadra

Na wspomnianej konferencji prasowej selekcjoner reprezentacji Polski nawiązał również do sytuacji zdrowotnej w kadrze.

– Grzegorz Krychowiak przechodzić będzie jeszcze badania. Problemy z kolanem ma także Damian Kądzior i dziś wieczorem także będą wyniki jego badań. Czekamy na informację od sztabu medycznego. Na tę chwilę nie przewidujemy dodatkowych powołań, chyba że problemy będą z kolejnymi zawodnikami – ocenił Jerzy Brzęczek.