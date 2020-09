Fulham – Arsenal. Typy, kursy (12.09.2020)

Wraca Premier League! Rozgrywki angielskiej ekstraklasy zainaugurują derby Londynu, w których na własnym stadionie zmierzy się beniaminek – Fulham z ekipą Arsenalu. Faworytem starcia jest zespół gości.

Fulham – Arsenal zapowiedź (sobota, 13:30)

Piłkarze Fulham zagwarantowali sobie grę w najwyższej klasie rozgrywkowej dzięki zwycięstwu w barażach. Klub ze stolicy Anglii pokonał w ostatecznych starciu Brentford. Jak to bywa w przypadku beniaminków, zespół Scotta Parkera dokonał kilku wzmocnień. Co ciekawe, nie wydając przy tym zbyt dużo pieniędzy. Na zasadzie wypożyczeń do zespołu dołączyli Alphonse Areola, Mario Lemina oraz Ola Aina.

O wzmocnie swojej drużyny zadbał także Arsenal. Na zasadzie wolnego transferu kontrakt z “Kanonierami” podpisał Willian. Londyński klub sprowadził także m.in. Gabriela Magalhaesa z Lille. Nastroje w szeregach Arsenalu przed rozpoczęciem rozgrywek z pewnością są bardzo dobre. Podopieczni Mikela Artety zwyciężyli bowiem z starciu z Liverpoolem w ramach Tarczy Wspólnoty.

Po raz ostatni zespół Fulham mierzył się z Arsenalem w styczniu 2019 roku. Mecz na Emirates Stadium pewnie wygrali gospodarze, którzy pokonali rywali 4:1.

Fulham – Arsenal kursy bukmacherów

Faworytem meczu jest Arsenal. Kurs na zwycięstwo gości wynosi 1.57. Z kolei remis w tym spotkaniu oszacowano na kurs 4.55. Triumf gospodarzy bukmacherzy ocenili na kurs 6.12.

Fulham – Arsenal typy

Piłkarze Artety nie powinni mieć większych problemów z pokonaniem sobotniego rywala. Typujemy zwycięstwo gości, a także zwracamy uwagę na indywidualne osiągnięcia Aubameyanga.

Fulham – Arsenal | Typ: Arsenal wygra mecz, a Aubameyang strzeli gola 2.06 @ Totolotek

Fulham – Arsenal | Typ: Arsenal wygra i obie drużyny strzelą gola 3.20 @ Totolotek