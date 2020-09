Wisła Płock – Warta Poznań. Typy, kursy (25.09.2020)

Piątą kolejkę Ekstraklasy zainaugurujemy starciem Wisły Płock z Wartą Poznań. Gospodarze po ostatniej wygranej w Krakowie mogą spać spokojnie, a goście wciąż liczą na pierwszą wygraną po powrocie do Ekstraklasy. Faworytem bukmacherów jest dzisiaj drużyna gospodarzy, ale mimo wszystko goście mają nadzieję na zdecydowanie lepszy rezultat niż w poprzednich spotkaniach. Choć na papierze to starcie nie zapowiada się fantastycznie, to na pewno wszyscy liczymy na ciekawe spotkanie.

Wisła Płock – Warta Poznań zapowiedź (piątek, 18:00)

Gospodarze dzisiejszego spotkania mogą być względnie zadowoleni ze startu sezonu 2020/2021 w ich wykonaniu. Wiślacy z Płocka mają na swoim koncie pięć punktów po czterech ligowych spotkaniach. Nie jest to wybitny wynik, ale na pewno gospodarze nie mają się czego wstydzić, bo są w tym momencie na dziewiątej pozycji w ligowej tabeli. Zeszłotygodniowa wygrana w Krakowie z Wisłą na pewno pozwoliła im odetchnąć, bo sam początek sezonu był dość ciężki. Dzisiaj jednak gospodarze mogą podejść do spotkania z Wartą w zdecydowanie lepszych nastrojach i być może odbije się to pozytywnie na grze Wisły Płock. Na pewno gospodarze są faworytami, ale trener Radosław Sobolewski wie, że beniaminka nie można zlekceważyć.

Goście dzisiejszego starcia na pewno spodziewali się trochę lepszej gry na początku sezonu 2020/2021. Jednakże zderzenie z Ekstraklasą okazało się naprawdę potężne. Po czterech spotkaniach gracze Warty mają na swoim koncie zaledwie jeden punkt za bezbramkowy remis z Piastem Gliwice. Na pewno fanów gości martwi statystyka zdobytych goli w pierwszych czterech meczach. Zawodnicy Warty Poznań nie strzelili jeszcze żadnej bramki w tym sezonie i na pewno może być to duży problem, który może okazać się kluczowy w kontekście walki o utrzymanie. Goście muszą poprawić grę w ofensywnie, bo nie strzelając bramek nie uda im się utrzymać w lidze.

Wisła Płock – Warta Poznań kursy bukmacherów

Faworytem bukmacherów jest Wisła Płock. Na ich zwycięstwo kurs wynosi 2.05. Jeśli ktoś chciałby postawić na remis w starciu Wisła Płock – Warta Poznań, to STS ma na to zdarzenie kurs 3.30. Zwycięstwo gości wyceniane jest po kursie 3.82.

Wisła Płock – Warta Poznań nasze typy

Gospodarze na pewno mogą być zadowoleni ze swojego poprzedniego ligowego spotkania. Drużyna z Płocka rozgromiła na wyjeździe krakowską Wisłę. Był to duży sukces drużyny Radosława Sobolewskiego, ponieważ była ich to pierwsza wygrana w Ekstraklasie w sezonie 2020/2021. Goście przegrali w zeszłym tygodniu w derbach z Lechem 0:1. Gracze Warty po raz kolejny nie strzelili gola i ich bilans po czterech spotkaniach wynosi 0:3. Poznaniacy będą zapewne walczyli do samego końca sezonu o utrzymanie więc na pewno każde punkty będą na wagę złota. Dzisiaj to Wiślacy z Płocka są faworytami i spodziewam się wygranej właśnie gospodarzy.

Wisła Płock – Warta Poznań | Typ: obie drużyny nie strzelą gola @1.80 STS

Wisła Płock – Warta Poznań | Typ: obie drużyny nie strzelą gola i poniżej 2,5 goli w całym meczu @2.05 STS