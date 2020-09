Real Madryt – Real Valladolid. Typy, kursy (30.09.2020)

Real Madryt podejmie dzisiaj Real Valladolid. Początek sezonu nie był dla Królewskich najłatwiejszy, czy ekipa ze stolicy tym razem zaliczy występ bez żadnych przygód?

Real Madryt – Real Valladolid zapowiedź (środa, 21:30)

Real Madryt nie rozpoczął sezonu 2020/21 w najlepszym stylu. W pierwszej kolejce Królewscy zremisowali 0:0 z Realem Sociedad. W miniony weekend z kolei zawodnicy Zidane’a pokonali po emocjonującym widowisku Real Betis wynikiem 3:2. W pewnym momencie Los Blancos przegrywali już 1:2, zespół jednak pokazał charakter i był w stanie przeprowadzić remontadę. Niemniej dyspozycja Realu w dwóch pierwszych kolejkach nie powaliła chyba nikogo na kolana. Coraz bliżej powrotu do gry jest Eden Hazard, Zinedine Zidane w ostatnich dniach poinformował media, że Belg niedługo wróci do pełni sprawności. Real Valladolid z kolei rozpoczął zmagania w tym sezonie w bardzo niemrawym stylu. O ile bezbramkowy remis z Realem Sociedad w pierwszej kolejce nie był złym rezultatem, o tyle porażka 0:2 z Realem Betis oraz podział punktów w starciu z Celtą (1:1) nie należą do występów, za które zawodnikom z Valladolid należałaby się pochwała. Real z 2 punktami na koncie i bilansem bramkowym 2:4 znajduje się na 17 miejscu w tabeli. W zeszłym sezonie starcia Realu Valladolid z Królewskimi nie obfitowały w wiele bramek, w obu meczach padły łącznie 3 gole (1:1/ 1:0 dla Los Blancos).

Real Madryt – Real Valladolid kursy bukmacherów

Faworytem tego starcia jest Real Madryt, STS za wygraną gospodarzy oferuje nam kurs 1.25. Remis w tym meczu zagramy z kursem 6.00. Zwycięstwo gości postawimy natomiast po kursie 11.63.

Real Madryt – Real Valladolid nasze typy

Real Valladolid rozpoczął tegoroczne rozgrywki naprawdę słabo. Natomiast mecze obu ekip nie obfitowały w zeszłym sezonie w wiele goli. Stawiamy dzisiaj na under 3.5 bramki w meczu oraz wygraną Królewskich do 0.

Real Madryt – Real Valladolid |typ: Real Madryt wygra do 0 @1.80 STS

Real Madryt – Real Valladolid |typ: under 3.5 bramki @1.55 STS