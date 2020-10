Boliwia – Argentyna. Typy, kursy (13.10.2020)

W Ameryce Południowej trwa rywalizacji o grę na mistrzostwach świata. W ramach 2. kolejki eliminacji, reprezentacja Boliwii zagra w La Paz z Argentyną. Faworytem tego spotkania jest ekipa gości.

Boliwia – Argentyna zapowiedź (wtorek, 22:00)

Sympatycy Boliwii nie mogli wyobrazić sobie… gorszego startu kwalifikacji. Co prawda tuż przed meczem nikt nie spodziewał się, że Boliwia sięgnie po jakiekolwiek punkty w spotkaniu, gdyż rywalem w Sao Paulo była Brazylia, jednakże porażka aż 0:5 na starcie eliminacji z pewnością negatywnie wpływa na nastroje w kadrze. Brazylia nie miała żadnych problemów, by pokonać Boliwię, a golem w tym meczu zdobyli: Marquinhos, Firmino (dwie) oraz Coutinho. Samobójcze trafienie zaliczył natomiast Jose Carrasco.

W znacznie lepszych nastrojach eliminacje rozpoczęła Argentyna, która wygrała w Buenos Aires z Ekwadorem 1:0. Nadal jednak postawa piłkarzy Lionela Scaloniego pozostawia wiele do życzenia. Wystarczy powiedzieć, że “Albiceleste” nie zdołali zdobyć gola z gry, gdyż jedyne trafienie w tym spotkaniu zaliczył Leo Messi z jedenastu metrów.

Ostatni raz Boliwia mierzyła się z Argentyną w 2017 roku. Również był to mecz rozgrywany w ramach kwalifikacji do mistrzostw świata. Co ciekawe, wspominane spotkanie wygrała u siebie Boliwia, która pokonała Argentynę 2:0.

Boliwia – Argentyna kursy bukmacherów

Faworytem meczu jest Argentyna. Kurs na zwycięstwo gości wynosi 1.60. Z kolei remis w tym spotkaniu oszacowano na kurs 4.00. Triumf gospodarzy bukmacherzy ocenili na kurs 6.00.

Boliwia – Argentyna typy

Choć Argentyna cały czas ma problemy z grą piękną dla oka, to starcie z Boliwią powinno zakończyć się zwycięstwem graczy Scaloniego. Typujemy wygraną gości i zwracamy uwagę na możliwy gol Messiego.

Boliwia – Argentyna | Typ: Argentyna wygra i poniżej 3.5 bramki 2.21 @ Betclic

Boliwia – Argentyna | Typ: Leo Messi strzeli, a Argentyna wygra mecz 2.35 @ Betclic