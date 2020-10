FC Midtjylland – Atalanta Bergamo. Typy, kursy (21.10.2020)

FC Midtjylland w debiucie w Champions League czeka pojedynek z Atalantą. Czy Duńczycy postawią się słynącej z ofensywnej gry włoskiej drużynie?

FC Midtjylland – Atalanta Bergamo zapowiedź

Choć aktualny mistrz Danii ma doświadczenie w grze w europejskich pucharach, w Lidze Mistrzów jest to jego debiut. Na drodze do awansu do elitarnych rozgrywek Midtjylland wyeliminował zespoły Łudogorca, Young Boys oraz Slavii Praga. Koncentracja na Europie odbiła się na ligowych wynikach, podopieczni Briana Priske zajmują w tej chwili 5. miejsce w duńskiej Superlidze.

Tymczasem Atalanta ma za sobą najgorszy występ w 2020 roku. Zespół Gian Piero Gasperiniego uległ na wyjeździe Napoli aż 1:4. To była jednak pierwsza porażka drużyny z Bergamo w obecnym sezonie Serie A – w poprzednich meczach zgromadziła bowiem komplet punktów.

Zespoły nigdy wcześniej nie miały okazji zmierzyć się ze sobą. Czy Midtjylland zatrzyma na własnym stadionie ćwierćfinalistę poprzedniej edycji Ligi Mistrzów?

FC Midtjylland – Atalanta Bergamo kursy

Wyraźnym faworytem bukmacherów w tym starciu jest zespół Serie A. Szanse Atalanty oceniono na kurs 1.57, natomiast ich duńskich rywali na 5.31. Z kolei kurs na remis wynosi 4.40.

FC Midtjylland – Atalanta Bergamo typy

Duński zespół jest outsiderem, co nie znaczy jednak, że nie znajdzie w tym spotkaniu drogi do bramki. Tym bardziej, że w każdym z dziesięciu ostatnich meczów u siebie Midtjylland strzelił gola. To jednak “Gli Azzurri” są tutaj faworytem i powinni w obu połowach trafić do siatki.

Midtjylland – Atalanta | Typ: Obie drużyny strzelą gola @1.52 STS

Midtjylland – Atalanta | Typ: Atalanta strzeli gola w obu połowach @2.00 STS