Leeds – Leicester. Typy, kursy (02.11.2020)

7. kolejkę w Premier League zakończy starcie Leeds United z Leicester City. Obie drużyny przeplatają lepsze rezultaty z gorszymi, jednak po sześciu rozegranych meczach nie tracą kontaktu z czołówką tabeli. Dzisiejsze starcie może zadecydować o tym, która z ekip wskoczy po tej kolejce do top 4. Kto będzie lepszy?

Leeds – Leicester zapowiedź (poniedziałek, 21:00)

Gospodarze w poprzedniej kolejce powrócili do swojej dobrej gry i osiągnęli bardzo dobry wynik z Aston Villą przerywając jednocześnie serię zwycięstw The Villans na starcie tego sezonu. 3 punkty z ekipą z Birmingham pozwoliły beniaminkowi na utrzymanie kontaktu ze ścisłą czołówką, gdyż zwycięstwo w dzisiejszej konfrontacji może pozwolić im na awans nawet na 3. pozycję w tabeli. Mecz z Leicester będzie stanowił dla Leeds rozpoczęcie niezwykle wymagającego maratonu ciężkich spotkań, gdyż kolejne starcia to spotkania z Arsenalem, Evertonem oraz Chelsea. W znakomitej formie w zespole Marcelo Bielsy zdaje się być przede wszystkim Patrick Bamford, czyli napastnik ekipy The Peacocks, który ma na swoim koncie już 6 trafień w Premier League.

Jeśli chodzi natomiast o Leicester, to podejdą oni do tego spotkania w znakomitych nastrojach po serii trzech kolejnych zwycięstw z rzędu. Komplet punktów po dwóch kolejkach Ligi Europy oraz pokonanie na wyjeździe Arsenalu w ostatnim meczu ligowym będą stanowiły potężny zastrzyk energii dla drużyny prowadzonej przez Brendana Rodgersa. Aktualnie, Lisy zajmują 8. pozycję w tabeli z 12. punktami na koncie. Patrząc na całą sytuację, kibice Leicester mogą jeszcze bardziej żałować dwóch domowych porażek z West Ham oraz Aston Villą. Trzeba zauważyć fakt, że piłkarze z King Power Stadium osiągają znakomite wyniki z zespołami nastawionymi na ofensywę, gdyż sami mogą skupić się na defensywie i szybkich kontratakach. Takim spotkaniem może być także to dzisiejsze z Leeds.

Leeds – Leicester kursy bukmacherskie

Starcie zapowiada się arcyciekawie, co potwierdzają tylko kursy, które zauważymy w STS. Zwycięstwo Leeds zagramy po kursie 2.60, remis po kursie 3.40, natomiast zwycięstwo Leicester po kursie 2.70.

Leeds – Leicester nasze typy

Obie drużyny będą mogły skupić się na takiej grze, jaką najbardziej preferują. Leeds najprawdopodobniej będzie chciało prowadzić grę i wysoko atakować Leicester. Jeśli tylko Lisy będą w stanie wyprowadzać szybko i dokładnie piłkę z własnej strefy obronnej, to mogą powalczyć tutaj o zwycięstwo. Trudno jest jednak wskazać faworyta tej konfrontacji. Typujemy bramki z obu stron i gola Vardy’ego.

Leeds – Leicester | Typ: BTTS @1.55 STS

Leeds – Leicester | Typ: Vardy strzeli gola @2.00 STS