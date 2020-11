Lech Poznań – Standard Liege. Typy, kursy (05.11.2020)

Po dwóch spotkaniach Lecha w fazie grupowej Ligi Europy przyszedł czas na mecz numer trzy. Być może będzie to najważniejsze starcie dla polskiej ekipy. Wygrana pozwoli Lechowi na dalszą walkę o awans do fazy pucharowej, a ewentualna strata punktów te nadzieje może pogrzebać. W takiej samej sytuacji znajdują się goście z Belgii, którzy również chcą dzisiaj wygrać. Obie ekipy potrzebują punktów, więc na pewno możemy dzisiaj spodziewać się interesującego starcia.

Lech Poznań – Standard Liege zapowiedź (czwartek, 18:55)

Gospodarze dzisiejszego spotkania na pewno liczyli na lepsze rezultaty w Ekstraklasie na samym początku tego sezonu. Raczej mało kto w Lechu spodziewał się awansu do fazy grupowej Ligi Europy i być może ograniczone pole do rotacji jest powodem tak kiepskich rezultatów w krajowych rozgrywkach. Ekipa z Poznania zdobyła zaledwie dziewięć punktów w pierwszych siedmiu spotkaniach. Co prawda Lech rozegra jeszcze jeden mecz zaległy, ale tak czy siak wyniki gospodarzy w Ekstraklasie nie są dobre. Dzisiaj jednak wszyscy w Poznaniu są skupieni na spotkaniu w fazie grupowej Ligi Europy. Wygrana pozwoli im marzyć o awansie do fazy grupowej, a porażka te marzenia zniszczy.

Goście dzisiejszego starcia również przegrali swoje pierwsze dwa spotkania w fazie grupowej Ligi Europy. Jednakże gra Standardu Liege w lidze belgijskiej jest bardzo dobra. Rywale Lecha są na trzeciej pozycji w ligowej tabeli i tracą zaledwie jeden punkt do Charleoi. Liderzy mają co prawda jeden mecz zaległy, ale strata tak czy siak nie jest duża i goście dzisiejszego starcia mają prawo być zadowoleni ze swoich rezultatów na krajowym podwórku. Mecz z Lechem jest dla Standardu bardzo ważny. Wszyscy w Belgii liczyli na walkę o awans do fazy pucharowej, a strata punktów w dzisiejszym meczu może okazać się bardzo bolesna.

Lech Poznań – Standard Liege kursy bukmacherów

Faworytem bukmacherów jest Lech Poznań. Na ich zwycięstwo kurs wynosi 2.30. Jeśli ktoś chciałby postawić na remis w starciu Lech Poznań – Standard Liege, to STS ma na to zdarzenie kurs 3.45. Zwycięstwo gości wyceniane jest po kursie 3.10.

Lech Poznań – Standard Liege nasze typy

Dla obu drużyn dzisiejsze starcie będzie meczem ostatniej szansy. Ekipy Lecha Poznań oraz Standardu Liege przegrały pierwsze dwa spotkania w fazie grupowej Ligi Europy i kolejna strata punktów może spodowodwać, że szanse na awans będą naprawdę małe. Z tego właśnie powodu dzisiejszy mecz jest bardzo ważny dla polskiej i belgijskiej drużyny. Bukmacherzy stawiają dzisiaj na Lecha, ale na pewno zawodnikom z Poznania nie będzie łatwo o wygraną. Goście mają również nadzieję na wygraną i na pewno ekipa z Belgii da z siebie wszystko. Spodziewam się wyrównanego spotkania i remisu, który nie zadowoli w tym starciu nikogo.

Lech Poznań – Standard Liege | Typ: remis @3.45 STS

Lech Poznań – Standard Liege | Typ: obie drużyny strzelą gola i powyżej 2,5 goli @2.20 STS