Widzew Łódź – GKS Bełchatów. Typy, kursy (10.11.2020)

Zaległym meczem 10. kolejki 1. Ligi polskiej będzie starcie Widzewa Łódź z GKSem Bełchatów. Obie drużyny spisują się jak na razie dość przeciętnie i sąsiadują ze sobą w tabeli. Zwycięstwo w dzisiejszej konfrontacji może pozwolić którejś z ekip na wskoczenie do górnej połowy tabeli. Komu się to uda?

Widzew Łódź – GKS Bełchatów zapowiedź (wtorek, 18:00)

Początek bieżącego sezonu nie był dla Widzewa najlepszy. Trzy kolejne porażki oznaczały ostatnie miejsce w tabeli i ogromny zawód dla kibiców mającego ogromne aspiracje klubu z Łodzi. Gra czterokrotnego mistrza Polski uległa jednak poprawie i od tego czasu przegrali oni zaledwie raz, dość pechowo, z Puszczą Niepołomice. Widzew zaczął zatem piąć się w górę tabeli, jednak dwie ostatnie kolejki to zmora łodzian w ostatnich latach – remisy. Gospodarze wtorkowej potyczki muszą przede wszystkim zacząć zwyciężać w meczach, w których są lepszym zespołem i utrzymywać koncentrację do samego końca. Ostatnia konfrontacja z Miedzią Legnica to utracone prowadzenie w doliczonym czasie gry drugiej połowy. Wcześniejszy podział punktów z Górnikiem Łęczna to niewykorzystanie wielu swoich okazji, a w ostatnich minutach spotkania przewagi płynącej z gry z jednym zawodnikiem więcej.

GKS może mówić o ogromnym szczęściu, gdyż końcówka sezonu 2019/2020 to potężne problemy finansowe i ostateczne uratowanie swojego pierwszoligowego bytu. Bełchatowianie zakończyli sezon z taką samą liczbą punktów co żegnający się z zapleczem Ekstraklasy Olimpia Grudziądz, jednak dzięki zwycięstwom w dwóch meczach bezpośrednich pozostali oni w 1. Lidze. GKS rozpoczął bieżącą kampanię bardzo podobnie do Widzewa. Kiepska gra na początku sezonu i pięcie się w górę tabeli w kolejnych spotkaniach. Co więcej, drużyna Marcina Węglewskiego ma dokładnie taki sam bilans co ich rywal – 3 zwycięstwa, 3 remisy i 4 porażki. Decyzją związku, GKSowi odjęto jednak dwa punkty, przez co mają oni ich na swoim koncie aktualnie 10, a nie 12. Oba zespoły mierzyły się po raz ostatni w sezonie 18/19 na szczeblu drugoligowym i to GKS spisał się wówczas lepiej notując zwycięstwo 3:1 oraz bezbramkowy remis.

Widzew Łódź – GKS Bełchatów kursy bukmacherskie

To na gospodarzy znajdziemy niższy kurs u bukmachera STS i wynosi on 1.95. Remis zagrać możemy po kursie 3.30, a zwycięstwo gości po kursie 4.25.

Widzew Łódź – GKS Bełchatów nasze typy

Obie drużyny mają w tym sezonie spore problemy ze skutecznością, a dodając do tego podobną postawę w rozgrywkach możemy spodziewać się raczej underowego spotkania. Jeśli Widzew będzie potrafił jednak przełożyć swoje liczne sytuacje na bramki, to może to spotkanie wygrać, jednak nie przewidujemy wysokiego wyniku.

Widzew Łódź – GKS Bełchatów | Typ: Widzew wygra @1.95 STS

Widzew Łódź – GKS Bełchatów | Typ: Poniżej 2,5 gola @1.62 STS