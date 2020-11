Górnik Łęczna – GKS Tychy. Typy, kursy (15.11.2020)

W jednym z dwóch niedzielnych spotkań Fortuna 1. Ligi, Górnik Łęczna powalczy na własnym obiekcie z GKS-em Tychy. Emocji w tym starciu nie powinno zabraknąć, gdyż obie ekipy plasują się w czołówce rozgrywek i dzielą ich tylko cztery punkty.

Górnik Łęczna – GKS Tychy zapowiedź (niedziela, 16:00)

W porównaniu z większością stawki, Górnik Łęczna ma o jeden mecz rozegrany mniej. Już w środku tygodnia ekipa z Łęcznej zmierzy się w ramach zaległej ósmej kolejki z Puszczą. Nawet bez tego starcia, pozycja Górnika w lidze jest bardzo dobra. Zespół plasuje się bowiem na trzeciej pozycji ze stratą czterech punktów do drugiego Bruk-Betu.

Od startu rozgrywek, Górnik Łęczna zanotował tylko jedną porażkę. Przypada ona na potyczkę ze wspomnianym Bruk-Betem. Klub z Niecieczy wygrał wtedy na własnym obiekcie 2:1. Poza tym, Górnik Łęczna zremisował w dwóch starciach. Reszta spotkań (siedem meczów) to zwycięstwa ekipy z Łęcznej.

Nieco gorzej wyglądają wyniki GKS-u, choć klub z Tychów plasuje się na wysokiej, piątej pozycji. Strata do lidera po jedenastu rozegranych spotkaniach wynosi jednak już dwanaście punktów. GKS może przede wszystkim walczyć o zajęcie lokaty od trzeciej, do szóstej. Gwarantują one grę w play-offach.

Do końca sezonu jeszcze długa droga. GKS musi skupić się na obecnych meczach. W szczególności, że dwie ostatnie kolejki zakończyły się bez zwycięstwa GKS-u. Najpierw zespół zremisował 2:2 z Radomiakiem na wyjeździe, a następnie podzielił się punktami z Puszczą, kończąc mecz na własnym obiekcie wynikiem 1:1.

Górnik Łęczna – GKS Tychy kursy bukmacherów

Faworytem meczu jest Górnik Łęczna. Kurs na zwycięstwo gospodarzy wynosi 2.32. Z kolei remis w tym spotkaniu oszacowano na kurs 3.30. Triumf gości bukmacherzy ocenili na kurs 3.20.

Górnik Łęczna – GKS Tychy typy

Trudno przy tym meczu nie skłaniać się w kierunku zwycięstwa Górnika. Po pierwsze, zespół z Łęcznej jest wyżej w tabeli. Po drugiej, jako gospodarz Górnik Łęczna radzi sobie w tym sezonie bardzo dobrze, co potwierdza fakt, iż w siedmiu meczach, zespół zanotował sześć zwycięstw i jeden remis.

