Borussia Mönchengladbach – Szachtar Donieck. Typy, kursy (25.11.2020)

Borussia Mönchengladbach w czwartej kolejce fazy grupowej Ligi Mistrzów zagra z Szachtarem Donieck. Czy niemiecki zespół utrzyma pierwsze miejsce w grupie?

Borussia Mönchengladbach – Szachtar Donieck zapowiedź

Gospodarze w tej chwili sensacyjnie zajmują pierwsze miejsce w grupie. Podopieczni Marco Rose do tej pory zremisowali z Interem i Realem Madryt 2:2. Wydawało się, że Donieck będzie dla nich trudnym terenem, aczkolwiek przebieg spotkania pokazał coś zupełnie innego.

Starcie drużyn zakończyło się kanonadą ze strony niemieckiej drużyny. Borussia wygrała bowiem aż 6:0, a głównym bohaterem widowiska okazał się Alassane Plea, który zdobył hat-tricka. Poza tym po jednym trafieniu dorzucili Remy Bensebaini, Lars Stindl, a także Walerij Bondar, który skierował piłkę do własnej bramki.

Zespół z Doniecka zajmuje jednak mimo to drugie miejsce, przed Realem Madryt oraz Interem, gromadząc cztery punkty. Wydaje się jednak, że to “Źrebaki” powinny być górą w tym pojedynku.

Borussia Mönchengladbach – Szachtar Donieck kursy

Zdaniem bukmacherów, większe szanse na trzy punkty mają tutaj gospodarze. Kurs na to zdarzenie wynosi 1.52, natomiast na zwycięstwo mistrza Ukrainy aż 6.07. Szanse na remis oceniono natomiast na kurs 4.60.

Borussia Mönchengladbach – Szachtar Donieck typy

Wydaje się, że Alassane Plea powinien ponownie znaleźć drogę do bramki drużyny z Doniecka. Tym razem jednak mistrzowie Ukrainy powinni być bardziej uważni, przez co znajdą więcej okazji do kontrataku. Może tym razem zobaczymy bramki z obu stron?

Borussia – Szachtar | Typ: Obie drużyny strzelą @1.60 Totolotek

Borussia – Szachtar | Typ: Alassane Plea strzeli gola @1.80 Totolotek