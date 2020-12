Raków Częstochowa – Jagiellonia Białystok. Typy, kursy (13.12.2020)

Raków Częstochowa w meczu 13. kolejki PKO Ekstraklasy zmierzy się z Jagiellonią. Czy zespół Marka Papszuna umocni się na drugim miejscu w lidze?

Raków Częstochowa – Jagiellonia Białystok zapowiedź

Przez pewien czas częstochowianie znajdowali się na fotelu lidera. Po wyjazdowej porażce ze Śląskiem w minionej kolejce zespół jednak spadł na drugą lokatę. Podopieczni Marka Papszuna mają na koncie 24 punkty oraz 24 zdobyte bramki, co jest najlepszym wynikiem w całej lidze po 12. kolejce.

Z kolei zespół Bogdana Zająca gra w kratkę – potrafi pozytywnie zaskoczyć skutecznością, jak i rozczarować w obronie. W poprzedniej kolejce Jaga pokonała 4:3 Wartę dzięki bramce z rzutu karnego w 90. minucie i można powiedzieć, że mecz był dowodem powyższych słów. Drużyna w tej chwili znajduje się na siódmej pozycji, gromadząc 17 punktów.

W poprzednim sezonie dwukrotnie lepsi okazali się piłkarze z Częstochowy. Zespół najpierw wygrał w Białymstoku 1:0, a następnie w Bełchatowie 2:1. Czy tym razem znowu lepsi okażą się podopieczni Marka Papszuna?

Raków Częstochowa – Jagiellonia Białystok kursy

Według bukmacherów pojedynek powinien zakończyć się triumfem podopiecznych Marka Papszuna. Szanse na ich trzy punkty oceniono na kurs 1.57, natomiast szanse Jagi na 5.63. Tymczasem kurs na remis wynosi 4.25.

Raków Częstochowa – Jagiellonia Białystok typy

Wicelider ekstraklasy zachwycał ofensywną grą na początku sezonu, aczkolwiek ostatnio nie zdobywa wielu goli. Dlatego wydaje się, że dwie bramki z ich strony to będzie maksimum. Trzeba jednak zwrócić uwagę na to, że obie drużyny będą liczyć na okazje do zdobycia goli z rzutów rożnych i tych stałych fragmentów gry można się w niedzielnym meczu spodziewać wielu.

Raków – Jagiellonia | Typ: Raków strzeli 1-2 gole @1.70 Totolotek

Raków – Jagiellonia | Typ: Ponad 10.5 rzutów rożnych @1.90 Totolotek