Arsenal – Southampton. Typy, kursy (16.12.2020)

Bardzo ciekawie zapowiada się dzisiejsze spotkanie na Emirates Stadium. Zawodnicy Southampton przyjadą do Londynu żeby zmierzyć się z Arsenalem, który na pewno bardzo chciałby zapomnieć o pierwszej części tego sezonu Premier League. Mimo wszystko bukmacherzy wierzą w przełamanie gospodarzy i liczą na to, że Arsenal dzisiaj wreszcie wygra. Goście wiedzą, że ich rywale nie prezentują się w ostatnim czasie dobrze i na pewno ekipa Jana Bednarka będzie chciała to wykorzystać.

Arsenal – Southampton zapowiedź (środa, 19:00)

Gospodarze dzisiejszego spotkania na pewno chcieliby zapomnieć o pierwszych dwunastu spotkaniach tego sezonu Premier League. Zawodnicy Arsenalu zdobyli zaledwie trzynaście punktów co pozwalało gospodarzom dzisiejszego starcia na zajmowanie przed startem trzynastej kolejki piętnastego miejsca w tabeli. Dzisiejsze zadanie wcale nie będzie dla ekipy gospodarzy łatwiejsze, bo ich rywale grają na naprawdę bardzo wysokim poziomie. Gracze Arsenalu wiedzą, że ich forma jest po prostu tragiczna i że fani mają już dość takich złych występów. Na pewno wygrana w starciu z Southampton pozwoliłaby zawodnikom Arsenalu na uwierzenie w swoje umiejętności. Nie będzie to na pewno łatwe, ale dzisiaj wieczorem przekonamy się czy gospodarze dadzą radę.

Goście dzisiejszego starcia na pewno podchodzą do tego meczu w zdecydowanie lepszych nastrojach. Przed startem trzynastej kolejki zawodnicy Southampton znajdowali się na czwartej pozycji w ligowej tabeli. Na pewno fani gości mogą być bardzo zadowoleni z postawy swoich ulubieńców i zobaczymy jak długo Święci będą w stanie grać na tak wysokim poziomie. Dzisiejsze starcie na pewno nie będzie należało do najłatwiejszych, ale z drugiej strony Arsenal w ostatnim czasie nie gra najlepiej i ta ekipa jest jak najbardziej do ogrania. Brak zwycięstwa gości na pewno rozczaruje fanów Southampton, ale ewentualny remis nie będzie dla tej drużyny jakoś bardzo zły.

Arsenal – Southampton kursy bukmacherów

Faworytem bukmacherów jest Arsenal. Na ich zwycięstwo kurs wynosi 2.20. Jeśli ktoś chciałby postawić na remis w starciu Arsenal – Southampton, to STS ma na to zdarzenie kurs 3.50. Zwycięstwo gości wyceniane jest po kursie 3.20.

Arsenal – Southampton nasze typy

Dzisiejsze spotkanie jest naprawdę nietypowe. Z reguły moglibyśmy od razu powiedzieć, że Arsenal musi zdobyć dzisiaj trzy punkty, ale sytuacja w tabeli jest jasna. Gospodarze w tym momencie są bliżej walki o utrzymanie niż walki o europejskie puchary i nie jest to żadna przesada. Goście znajdowali się przed startem kolejki w czołowej czwórce i zobaczymy czy dzisiaj zawodnicy Southampton będą w stanie po raz kolejny osiągnąć korzystny wynik. Bukmacherzy wierzą w przełamanie Arsenalu, ale osobiście wydaje mi się, że goście będą w stanie dzisiaj wygrać i warto postawić na dobry rezultat dla ekipy Southampton.

Arsenal – Southampton | Typ: zakład bez remisu: Southampton @2.30 STS

Arsenal – Southampton | Typ: powyżej 2,5 goli @1.80 STS