Pogoń Szczecin – Zagłębie Lubin. Typy, kursy (19.12.2020)

Pogoń Szczecin w sobotnim meczu zmierzy się z Zagłębiem Lubin. Czy “Miedziowi” zatrzymają “Portowców”, którzy znajdują się ostatnio w znakomitej formie?

Pogoń Szczecin – Zagłębie Lubin zapowiedź

Runda jesienna okazała się dla “Portowców” bardzo udana. Podopieczni Kosty Runjaicia mieli co prawda miesięczną przerwę ze względu na zakażenia koronawirusem w składzie, aczkolwiek od czasu powrotu spisują się świetnie. Dowodem na to jest choćby ostatnie zwycięstwo na wyjeździe z Lechem Poznań (4:0). Zespół od początku sezonu przegrał tylko dwa razy i aktualnie zajmuje trzecie miejsce w lidze, z 25 punktami na koncie.

Również podopieczni Martina Seveli ostatnio spisują się dość dobrze. “Miedziowi” w ostatnich trzech meczach zdobyli siedem punktów – ostatnio pokonali u siebie Śląsk 2:1. Obecnie drużyna znajduje się na szóstym miejscu w lidze, gromadząc 25 punktów.

Oba mecze w poprzednim sezonie wygrywali goście. W Lubinie lepsza okazała się Pogoń, wygrywając 1:0, natomiast w Szczecinie lepsze było Zagłębie, które pokonało rywala 3:0. Co nas czeka w sobotnim pojdynku?

Pogoń Szczecin – Zagłębie Lubin kursy

Zdaniem bukmacherów większe szanse na to zdarzenie mają gospodarze. Kurs na to zdarzenie wynosi 2.15, natomiast na triumf gości 3.40. Tymczasem szanse na remis oceniono na kurs 3.45.

Pogoń Szczecin – Zagłębie Lubin typy

Głównie ze względu na dobrą postawę w defensywie gospodarzy, nie powinniśmy oczekiwać tutaj zbyt wielu goli. Wydaje się jednak, że obie strony powinny powalczyć o trzy punkty, dlatego przynajmniej dwie bramki mogą paść. Co więcej, to “Miedziowi” są bardziej regularni w wywalczaniu rzutów rożnych, dlatego to po nich można oczekiwać więcej takich stałych fragmentów gry.

Pogoń – Zagłębie | Typ: Liczba goli 2-3 @2.00 STS

Pogoń – Zagłębie | Typ: Zagłębie zanotuje więcej rzutów rożnych @2.50 STS