Manchester United – Leeds United. Typy, kursy (20.12.2020)

Jednym z ciekawszych spotkań czternastej kolejki Premier League będzie starcie Manchesteru United z Leeds United. Obie ekipy w przeszłości wielokrotnie ze sobą rywalizowały i w dniu dzisiejszym obejrzymy kolejną odsłonę pojedynku tych drużyn. Bukmacherzy nie mają jednak większych wątpliwości i stawiają dzisiaj na gospodarzy z Manchesteru. Mimo wszystko goście potrafią zaskakiwać i zobaczymy czy gracze Leeds będą w stanie sprawić niespodziankę. Jedno jest pewne, powinniśmy być świadkami naprawdę ciekawego starcia na Old Trafford.

Manchester United – Leeds United zapowiedź (niedziela, 17:30)

Gospodarze dzisiejszego spotkania na pewno mogą być zadowoleni ze swoich rezultatów w tym sezonie Premier League. Przed startem czternastej kolejki Premier League zawodnicy Manchesteru United zajmowali szóstą pozycję w tabeli, ale z jednym zaległym spotkaniem. Gdyby mieli to starcie już rozegrane i by wygrali, to zajmowaliby drugie miejsce z zaledwie dwoma punktami straty do lidera. Fani Manchesteru United mogą więc być zadowoleni z postawy swoich ulubieńców na krajowym podwórku, bo zdecydowanie gorzej wyglądało to w Lidze Mistrzów. Mimo wszystko dzisiejsze starcie zapowiada się naprawdę ciekawie i zobaczymy czy gospodarze będą w stanie utrzymać dobrą formę i czy pokonają swoich rywali.

Goście dzisiejszego starcia mogą być względnie zadowoleni ze swoich wyników w pierwszej części tego sezonu Premier League. Przed startem czternastej kolejki Premier League gracze Leeds byli na trzynastym miejscu w tabeli. Jak na beniaminka to nie jest to taka zła pozycja, więc na pewno fani tej ekipy nie mogą być źli na swoich ulubieńców. Dzisiejsze starcie na pewno nie będzie dla gości łatwe do wygrania, ale w piłce nożnej absolutnie wszystko jest możliwe. Na pewno gospodarze są faworytem do wygrania tego meczu, ale gracze Leeds potrafią zaskoczyć i zobaczymy czy dzisiaj goście postraszą Manchester United.

Manchester United – Leeds United kursy bukmacherów

Faworytem bukmacherów jest Manchester United. Na ich zwycięstwo kurs wynosi 1.67. Jeśli ktoś chciałby postawić na remis w starciu Manchester United – Leeds United, to STS ma na to zdarzenie kurs 4.30. Zwycięstwo gości wyceniane jest po kursie 4.55.

Manchester United – Leeds United nasze typy

Dzisiejsze spotkanie zapowiada się naprawdę ciekawie. Te dwie ekipy grają ofensywnie, więc możemy spodziewać się naprawdę ciekawego starcia w Manchesterze. Jest to również ważne starcie dla kibiców, bo w przeszłości pomiędzy tymi drużynami dochodziło do interesujących meczów i te spotkania były bardzo emocjonujące. Dzisiaj nie powinno być inaczej, bo obie ekipy wygrały swoje poprzednie mecze, więc na pewno wszyscy podchodzą do tego meczu w bardzo dobrych nastrojach. Wydaje mi się jednak, że gospodarze mają w swoim składzie zdecydowanie więcej jakości i to zadecyduje o wygranej Manchesteru w tym meczu.

Manchester United – Leeds United | Typ: Manchester United @1.67 STS

Manchester United – Leeds United | Typ: Powyżej 3,5 gola @1.95 STS