Crystal Palace – Leicester City. Typy, kursy (28.12.2020)

Crystal Palace w poniedziałkowym meczu Premier League zmierzy się z Leicester City. Czy podopieczni Brendana Rodgersa udanie zakończą 2020 rok?

Crystal Palace – Leicester City zapowiedź

Gospodarze zanotowali dość udany początek sezonu, aczkolwiek ostatnio mają trudniejszy czas. Zespół nie wygrał żadnego z czterech ostatnich spotkań, a najbardziej brutalnie zakończyło się jego starcie z Liverpoolem. Podopieczni Roya Hodgsona przegrali wówczas aż 0:7.

Tymczasem Leicester wciąż utrzymuje się na podium Premier League. Ostatnio zespół zremisował trudny mecz z Manchesterem United 2:2, a wcześniej wygrał 2:0 z Tottenhamem. Drużyna Brendana Rodgersa jest w gazie, dlatego wydają się być faworytem najbliższego spotkania.

W ostatnim czasie “Lisy” mają dobrą serię z ich najbliższymi rywalami. Oba spotkania w poprzednim sezonie zakończyły się ich zwycięstwami, w dodatku bez straty gola. Czy tym razem można się spodziewać tego samego?

Crystal Palace – Leicester City kursy

Zdaniem bukmacherów, faworytem tego starcia jest drużyna gości. Szanse na to zdarzenie oceniono na kurs 2.00, natomiast na zwycięstwo gospodarzy 3.75. Z kolei kurs na remis wynosi 3.55.

Crystal Palace – Leicester City typy

Faworytem do zdobycia gola jest Jamie Vardy, który zdobywa bramki ostatnio co dwa mecze. W poprzednim spotkaniu Anglik nie zanotował trafienia, dlatego w poniedziałkowym pojedynku można się tego spodziewać. Co więcej, po gościach można oczekiwać zdobycia więcej niż jednego gola.

Crystal P. – Leicester | Typ: Jamie Vardy strzeli gola @1.95 STS

Crystal P. – Leicester | Typ: Leicester strzeli powyżej 1.5 goli @2.00 STS