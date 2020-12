Cadiz – Valladolid. Typy, kursy (29.12.2020)

To będzie mecz dla prawdziwych pasjonatów hiszpańskiej piłki. Trudno przekonać bowiem niedzielnego kibica, by zerknął na spotkanie dwóch beniaminków. A czy warto? Tutaj bardzo dużo zależeć będzie od gospodarzy.

Cadiz – Valladolid zapowiedź (wtorek, 21:30)

Cadiz jak wiadomo jest drużyną, która potrafi zanudzić każdego. Alvaro Cervera ma bardzo specyficzny styl, w którym posiadanie piłki jest niemalże… wykluczone. Mimo tego beniaminek z południa potrafi bardzo dobrze punktować. Na dzisiaj to 11. miejsce, ale był przecież w samym czubie tabeli. Głównie za sprawą wyjazdowych wygranych, ale i te się skończyły. Lanie w Vigo oraz porażka w Sewilli z Betisem, przedzielona wpadką z Getafe w domu. To pierwsza taka seria dla Cadizu po awansie i może wcale się dzisiaj nie skończyć.

Real Valladolid otwiera strefę spadkową, ale pod względem samej gry ma zdecydowanie więcej do zaoferowania niż ich najbliższy rywal. Ponadto trzeba przypomnieć, że w czterech ostatnich meczach mieli naprawdę trudnych rywali, bo grali z Atletico, Sevillą czy Barceloną. Tych drugich potrafili powstrzymać, a dzięki wygranej nad Osasuną nie ma tragedii pod kątem punktów i pozycji. Tyle że muszą wygrywać takie mecze, jak ten dzisiejszy, gdy rywal jest w ich zasięgu.

Cadiz – Valladolid kursy bukmacherów

Kursy na to spotkanie są bardzo wyrównane. Zwycięstwo gospodarzy jest wyceniane na 2,95. Nieco niżej, bo 2,90 wynosi kurs na remis. Z kolei nieznacznym faworytem są goście. Kurs na Valladolid to 2,80.

Cadiz – Valladolid typy

Delikatnym faworytem są goście i na nich spróbujemy zagrać. Cadiz u siebie powinien być nieco bardziej otwarty, a to może być droga dla Valladolid do sukcesu. Czy tak będzie? To się okaże!

Cadiz – Valladolid | Typ: Valladolid(zakład bez remisu) @ 1,84 Betclic

Cadiz – Valladolid | Typ: Valladolid czyste konto @ 2,46 Betclic