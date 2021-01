Hertha Berlin – Schalke Gelsenkirchen. Typy, kursy (2.01.2021)

Hertha Berlin w sobotnim spotkaniu podejmie u siebie Schalke. Czy Krzysztof Piątek i spółka pokonają zespół, który niedawno zmienił trenera?

Hertha Berlin – Schalke Gelsenkirchen zapowiedź

Na początku sezonu berlińczycy spisywali się co najmniej przeciętnie. Dowodem na to jest niska, czternasta pozycja w lidze, z 13 punktami na koncie. Posada Bruno Labbadii wydaje się niezagrożona, aczkolwiek krytyka wokół części zawodników ostatnio była ogromna. Dotyczy to choćby reprezentanta Polski, Krzysztofa Piątka, który na razie raczej nie błyszczał skutecznością.

Goście są jednak w zdecydowanie trudniejszej sytuacji. Piłkarze z Zagłębia Ruhry w trzynastu meczach zdobyli zaledwie cztery punkty i znajdują się na dnie Bundesligi. Może objęcie drużyny przez Christiana Grossa nieco poprawi sytuację?

Po raz ostatni Hertha pokonała Schalke jeszcze w 2018 roku. Patrząc na formę obu drużyn, mimo wszystko lepsi wydają się gospodarze. Czy goście po tym spotkaniu wciąż będą na ligowym dnie?

Hertha Berlin – Schalke Gelsenkirchen kursy

Zdaniem bukmacherów, większe jest prawdopodobieństwo na trzy punkty gospodarzy. Kurs na to zdarzenie wynosi 1.73, natomiast na triumf gości 4.70. Tymczasem szanse na remis oceniono na kurs 3.80.

Hertha Berlin – Schalke Gelsenkirchen typy

Jeśli berlińczycy wygrywają, zazwyczaj zdobywają więcej niż jedną bramkę. Co więcej, są bardziej skuteczni w drugiej części spotkania. Może oba typy się sprawdzą w sobotnim starciu?

Hertha – Schalke | Typ: Hertha strzeli powyżej 1.5 goli @1.75 BETFAN

Hertha – Schalke | Typ: Więcej goli Herthy w drugiej połowie @2.77 BETFAN