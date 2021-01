Southampton – Liverpool. Typy, kursy (04.01.2021)

Ostatnie spotkanie siedemnastej kolejki Premier League zapowiada się naprawdę bardzo ciekawie. Southampton podejmie na własnym obiekcie Liverpool, który nie jest w stanie wygrać mecz od dwóch spotkań. Gospodarze również znajdują się w lekkim kryzysie i każda z tych ekip chciałaby dobrze rozpocząć 2021 rok. Bukmacherzy nie mają większych wątpliwości i stawiają dzisiaj na mistrzów Anglii. Gospodarze niejednokrotnie w tym sezonie potrafili już zaskoczyć teoretycznie mocniejsze ekipy, więc na pewno nie będzie to najłatwiejsze spotkanie dla gości, którzy muszą uciekać Manchesterowi United.

Southampton – Liverpool zapowiedź (poniedziałek, 21:00)

Gospodarze dzisiejszego spotkania grali naprawdę bardzo dobrze na samym początku tego sezonu. Ostatni okres świąteczny nie był jednak dla Świętych idealny. Ekipa Jana Bednarka zdobyła zaledwie trzy punkty w ostatnich czterech spotkaniach. Były to trzy remisy i jedna porażka, więc gospodarze dzisiejszego starcia już trochę czekają na kolejną wygraną. Po raz ostatni zawodnicy Southampton wygrali w połowie grudnia z Sheffield United. W międzyczasie wszyscy w Premier League musieli rozegrać prawdziwy maraton i na pewno nie można powiedzieć, że gracze Southampton dali sobie z tym wszystkim radę. Być może dzisiaj uda się przerwać złą serię wygrywając z mistrzem Anglii.

Goście dzisiejszego starcia mogą być zadowoleni ze swoich wyników w tym sezonie. Ostatnie dwa mecze były jednak dla Jurgena Kloppa bardzo frustrujące, bo jego gracze byli lepsi, ale ostatecznie nie byli w stanie zdobyć trzech punktów w meczach z West Bromem oraz Newcastle. Dzisiaj na pewno będziemy świadkami otwartego starcia i być może to jest szansa dla Liverpoolu na osiągnięcie lepszego rezultatu. Bukmacherzy nie mają wątpliwości i stawiają na mistrzów Anglii. Mimo wszystko Southampton to bardzo niewygodny rywal i Jurgen Klopp bardzo dobrze o tym wie. Szykuje nam się naprawdę ciekawy mecz.

Southampton – Liverpool kursy bukmacherów

Faworytem bukmacherów jest Liverpool. Na ich zwycięstwo kurs wynosi 1.65. Jeśli ktoś chciałby postawić na remis w starciu Southampton – Liverpool, to STS ma na to zdarzenie kurs 4.15. Zwycięstwo gospodarzy wyceniane jest po kursie 4.75.

Southampton – Liverpool nasze typy

Nie bez powodu bukmacherzy stawiają dzisiaj na ekipę gości. Choć Liverpool nie wygrał meczu od dwóch spotkań to gospodarze nie byli w stanie zdobyć trzech punktów w ostatnich czterech starciach. Obie drużyny nie są więc w ostatnim czasie w najlepszej formie, ale na pewno dzisiaj powinniśmy być świadkami bardzo ciekawego starcia, które powinno stać na naprawdę bardzo wysokim poziomie. Gospodarze na pewno powinni od czasu do czasu postraszyć swoich rywali, ale to goście dysponują zdecydowanie lepszą kadrą i spodziewam się, że zawodnicy Liverpoolu wrócą dzisiaj wieczorem do domów z trzema punktami.

Southampton – Liverpool | Typ: Liverpool @1.65 STS

Southampton – Liverpool | Typ: obie drużyny strzelą gola i powyżej 2,5 goli @1.95 STS