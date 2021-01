Benevento – Atalanta. Typy, kursy (09.01.2021)

W środę Benevento rozpoczynało 16. kolejkę, a dzisiaj czas otworzyć 17. rundę spotkań. Pod Neapol przyjeżdża Atalanta i to oczywiście goście z Bergamo będą faworytem tego meczu.

Benevento – Atalanta zapowiedź (sobota, 15:00)

Tyle że Benevento znajduje się w naprawdę dobrej dyspozycji. Od porażki z Sassuolo, rozegrali pięć meczów i zdobyli w nich 10 punktów. Jedyne straty punktów, o ile tak można mówić, to remis z Lazio i porażka z Milanem. Poza tym dwie wyjazdowe, i jedna domowa, wygrane z Genoą, Udinese i Cagliari. Drużyna Kamila Glika pnie się w ligowej tabeli i jest w samym środku, na 10. miejscu.

Rywal jednak z wysokiej półki, bo wiadomo, że Atalanta ma wysokie cele. Ostatnie tygodnie w wykonaniu ekipy Gian Piero Gasperiniego bardzo dobre. Gdyby nie wpadka w Boloniii, można by powiedzieć, że wręcz idealne. Wysoko ograli Romę, Sassuolo, a ostatnio Parmę. W środę nie musieli nawet wrzucać trzeciego biegu, gdyż rywal był totalnie apatyczny. Do wysokiej dyspozycji wraca Josip Ilicić, a nadal kapitalnie strzelają Luis Muriel i Duvan Zapata. Ofensywa La Dei nadal błyszczy i to jest coś, co zawsze warto obejrzeć.

Benevento – Atalanta kursy bukmacherskie

Kursy w Totolotek prezentują się następująco:

Benevento wygra, kurs: 6,79

Remis, kurs: 4,80

Atalanta wygra, kurs: 1,44

Benevento – Atalanta typy

Atalanta jest faworytem i ona powinna wygrać. Przy okazji jednak oczekujemy dużej liczby goli, bo wiadomo, że mają kłopoty z bronieniem. Ostatnia dyspozycja Benevento powinna tylko w tym pomóc.

Benevento – Atalanta | Typ: Powyżej 3,5 bramki @ 2,23 Totolotek

Benevento – Atalanta | Typ: Obie strzelą @ 1,65 Totolotek