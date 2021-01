Spezia – Sampdoria. Typy, kursy (11.01.2021)

Siedemnasta kolejka Serie A była naprawdę ciekawa. W poniedziałkowy wieczór fani będą jednak świadkami jeszcze jednego starcia w ramach tej serii spotkań. Spezia podejmie na własnym obiekcie Sampdorię. Obie drużyny w poprzedniej kolejce sprawiły niespodzianki, więc dzisiaj szykuje się naprawdę bardzo ciekawe starcie. Obie ekipy są na fali i zobaczymy komu uda się wygrać po raz drugi z rzędu. Bukmacherzy stawiają na drużynę, w której występuje Bartosz Bereszyński. Mimo wszystko gospodarze dzisiejszego starcia na pewno będą chcieli pokazać się z bardzo dobrej strony.

Spezia – Sampdoria zapowiedź (poniedziałek, 20:45)

Gospodarze dzisiejszego starcia zdawali sobie sprawę, że celem na ten sezon jest utrzymanie w lidze. Nie będzie to oczywiście bardzo łatwe zadanie do wykonania, ale na ten moment sytuacja dzisiejszych rywali Sampdorii jest całkiem dobra. Spezia po ostatniej wygranej z Napoli wygrzebała się ze strefy spadkowej i teraz sytuacja tej drużyny w tabeli wygląda zdecydowanie lepiej. Mimo wszystko gospodarze dzisiejszego starcia potrzebują kolejnych dobrych wyników i wszyscy fani dzisiejszych rywali Sampdorii bardzo dobrze o tym wiedzą. Kibice włoskiej ligi powinni dzisiaj być świadkami ciekawego starcia, które powinno stać na wysokim poziomie.

Goście dzisiejszego spotkania grają w tym sezonie na poziomie do którego ta ekipa nas przyzwyczaiła. Sampdoria z reguły była zespołem środka tabeli i przed startem siedemnastej kolejki ta drużyna zajmowała jedenastą pozycję. Jest to więc normalna pozycja dla gości dzisiejszego starcia i fani tej ekipy nie powinni być źli na rezultaty swoich ulubieńców. Po ostatniej sensacyjnej wygranej w meczu z Interem na pewno wszyscy mogli wreszcie poczuć się bardzo zadowoleni. Dzisiaj gracze Sampdorii liczą na to, że uda się wygrać po raz drugi z rzędu. Jest to cel do zrealizowania, ale ten mecz ze Spezią powinien być bardzo wyrównany.

Spezia – Sampdoria kursy bukmacherów

Faworytem bukmacherów jest Sampdoria. Na ich zwycięstwo kurs wynosi 2.30. Jeśli ktoś chciałby postawić na remis w starciu Spezia – Sampdoria, to STS ma na to zdarzenie kurs 3.35. Zwycięstwo gospodarzy wyceniane jest po kursie 3.15.

Spezia – Sampdoria nasze typy

Dzisiejsze starcie w Serie A zapowiada się naprawdę bardzo ciekawie. Sampdoria po ostatniej wygranej nad świetnie dysponowanym Interem na pewno będzie chciała pójść za ciosem i na pewno goście są w stanie dzisiaj wygrać po raz drugi z rzędu. Spezia raczej przez cały sezon będzie walczyła o utrzymanie i nie powinno tutaj dojść do jakiejś większej zmiany. Gospodarze oczywiście dysponują dzisiaj przewagą własnego obiektu, ale to goście posiadają lepszą kadrą na papierze, a dodatkowo wygrana z Interem na pewno pozwoliła graczom Sampdorii uwierzyć we własne umiejętności. Spodziewam się wyrównanego starcia, ale wygranej gości.

Spezia – Sampdoria | Typ: Sampdoria @2.30 STS

Spezia – Sampdoria | Typ: obie drużyny strzelą gola @1.67 STS