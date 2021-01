Napoli – Empoli. Typy, kursy (13.01.2021)

Jeden z dwóch przedstawicieli Serie B przyjeżdża na Stadio Diego Armando Maradona i trudno sobie wyobrazić, by mógł realnie powalczyć o awans do ćwierćfinału. Napoli podejmuje Empoli i jest zdecydowanym faworytem. My z kolei liczymy na polski mecz pod Wezuwiuszem.

Napoli – Empoli zapowiedź (środa, 17:45)

Po stronie Napoli wiadomo, chodzi o Piotra Zielińskiego. Wśród gości możemy zobaczyć Szymona Żurkowskiego. Oczywiście większe szansę na występ ma ten pierwszy, choć całkiem możliwe, że Gennaro Gattuso zechce dać odpocząć jednemu ze swoich najlepszych zawodników. Z drugiej strony Empoli to szczególny zespół dla Zielińskiego. W końcu tam dostał poważną szansę i stamtąd trafił do Neapolu. Ciekawie wygląda postawa jego ekipy w ostatnich dniach. Wydawało się, że meczem z Cagliari kapitalnie zainaugurowali rok, by po chwili wyłożyć się na Spezii. W weekend byli o krok od kolejnej głupiej straty punktów, ale ostatecznie Tiemoue Bakayoko uratował sprawę na Dacia Arena w Udine.

Empoli to jeden z dwóch – obok SPAL – przedstawiciel Serie B na tym etapie rozgrywek. Warto jednak nadmienić, że są obecnie liderem drugiej ligi tylko z jedną porażką odniesioną na początku listopada. Od tamtej pory rozegrali jedenaście ligowych i jeden pucharowych spotkań, które nie przegrali. Żeby nie było tak słodko, to trzeba pamiętać, że połowę z nich remisowali. Co ciekawe w drodze do 1/8 finału pokonali sąsiada zza miedzy i ligowego rywala Napoli – Benevento 4:2.

Napoli – Empoli kursy bukmacherskie

Kursy na ten mecz w TOTALbet prezentują się następująco:

Napoli wygra, kurs: 1,30

Remis, kurs: 5,20

Empoli wygra, kurs: 9,20

Napoli – Empoli typy

Nie ma wątpliwości, że Napoli powinno tutaj ograć rywala i po prostu awansować. Wszystko kwestią tego, jak wejdą w mecz. Jeśli szybko strzelą, powinno być w miarę spokojnie. Jednak patrząc na popisy w obronie, warto spróbować jakiegoś gola dla gości.

Napoli – Empoli | Typ: Napoli powyżej 2,5 bramki @ 2,08 TOTALbet

Napoli – Empoli | Typ: Obie strzelą @ 1,92 TOTALbet