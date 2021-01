SSC Napoli – ACF Fiorentina. Typy, kursy (17.01.2021)

SSC Napoli w niedzielnym meczu podejmie u siebie Fiorentinę. Czy Piotr Zieliński i spółka zapewnią sobie trzy punkty?

SSC Napoli – ACF Fiorentina zapowiedź

Podopieczni Gennaro Gattuso aktualnie znajdują się na szóstym miejscu w Serie A. W ostatnim czasie drużyna grała w kratkę – w pięciu ostatnich meczach zdobyła siedem punktów. Po wstydliwej porażce ze Spezią u siebie 1:2 zespół wygrał jednak u siebie z Udinese 2:1. Należy jednak zwrócić uwagę na to, że na mecz bez straconego gola piłkarze z Neapolu czekają już ponad miesiąc.

Jeden punkt więcej w pięciu ostatnich ligowych starciach zdobyła drużyna z Florencji. Zespół Cesare Prandellego w tej chwili zajmuje 13. miejsce, mając tylko pięć punktów przewagi nad strefą spadkową. Niewątpliwie ten mecz będzie dla nich trudny do poprawy swojej pozycji.

Nie masz konta w Totolotku? Zarejestruj się klikając TUTAJ i odbierz 500 zł bonusu od depozytu!

W poprzednim sezonie Fiorentina zaskoczyła i wygrała w Neapolu 2:0 po golach Federico Chiesy i Dusana Vlahovicia. Za to wcześniej to drużyna Gennaro Gattuso wygrała we Florencji 4:3. Co nas czeka tym razem?

SSC Napoli – ACF Fiorentina kursy

Bukmacherzy są przekonani, że pojedynek zakończy się zwycięstwem gospodarzy. Kurs na zwycięstwo zespołu z Neapolu wynosi 1.55, natomiast ich rywali 5.63. Z kolei szanse na remis oceniono na kurs 4.40.

SSC Napoli – ACF Fiorentina typy

Gospodarze powinni w tym meczu zdobyć bramkę, aczkolwiek ostatnia forma pokazuje, że nie zachowają czystego konta. Faworytem do strzelenia gola dla drużyny z Neapolu jest Lorenzo Insigne, gdyż trafiał do siatki w trzech z pięciu poprzednich meczów.

Napoli – Fiorentina | Typ: Obie drużyny strzelą @1.76 Totolotek

Napoli – Fiorentina | Typ: Lorenzo Insigne strzeli @2.60 Totolotek