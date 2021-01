Bayern Monachium – Freiburg. Typy, kursy (17.01.2021)

Zawodzący ostatnio swoich fanów Bayern Monachium podejmie dzisiaj Freiburg. Forma gości w minionych tygodniach jest naprawdę znakomita, wiele wskazuje, że dzisiejszy mecz może okazać się naprawdę wspaniałym widowiskiem pełnym emocji oraz bramek.

Bayern Monachium – Freiburg zapowiedź (niedziela, 15:30)

Monachijczycy nie dość, że przegrali w ostatniej ligowej kolejce z Borussią Monchengladbach, to również zakończyli już swoją przygodę z Pucharem Niemiec. Starcie z Borussią zakończyło się porażką wynikiem 2:3. Mimo wszystko wydawać się mogło, że był to po prostu wypadek przy pracy. Występ Bayernu z Kiel sprawił jednak, że grono krytyków ekipy z Monachium zrobiło się ostatnio wyjątkowo głośne. Grające na co dzień w 2. Bundeslidze Kiel wyeliminowało obrońców tytułu w rzutach karnych. Po 120 minutach gry na tablicy wyników widniał wynik 2:2, jedynego karnego w serii jedenastek spudłował Marc Roca, przez co goście sensacyjnie wyeliminowali faworyzowanego rywala. W tabeli Bundesligi Bayern zajmuje nadal pierwsze miejsce, podopieczni Flicka utrzymali fotel lidera dzięki wczorajszemu remisowi RB Lipsk w starciu z Wolfsburgiem, przewaga jednak wynosi zaledwie punkt, dlatego wygrana w dzisiejszym spotkaniu jest dla Bawarczyków wyjątkowo istotna. Cały czas fatalnie spisuje się defensywa Bayernu, która straciła w lidze już 24 gole, ostatnie czyste konto w Bundeslidze zespół zanotował pod koniec października.

Freiburg zajmuje co prawda dopiero 8 miejsce w tabeli, jednak zauważyć należy, iż forma drużyny w ostatnich tygodniach jest naprawdę wysoka. Zespół wygrał 5 ligowych spotkań z rzędu, strzelając przy tym aż 16 goli! Freiburg spisuje się w tym sezonie całkiem przyzwoicie w spotkaniach wyjazdowych – 3 wygrane, 2 remisy oraz 2 porażki. Drużyna straciła w tym sezonie dokładnie tyle samo goli co Bayern. Co ważne, strata do miejsca gwarantującego grę w Europucharach wynosi tylko 3 punkty. Wiadomo, że ekipa z Monachium to rywal z najwyższej półki, jednak patrząc na formę Freiburga, wydaje się, że goście będą w stanie nawiązać rywalizację z gigantem z Bawarii.

Bayern Monachium – Freiburg kursy bukmacherów

Kursy na ten mecz u bukmachera STS prezentują się następująco: wygrana Bayernu – 1.27; remis – 6.50; zwycięstwo Freiburga – 9.20.

Bayern Monachium – Freiburg nasze typy

Biorąc pod uwagę, że obie ekipy gwarantują ostatnimi czasy sporo bramek, stawiamy dzisiaj na BTTS oraz over 3.5 gole w meczu. Bayern będzie musiał się naprawdę zmobilizować, by nie zaliczyć kolejnej kosztownej wpadki.

Bayern Monachium – Freiburg | Typ: BTTS @1.57 STS

Bayern Monachium – Freiburg | Typ: over 3.5 gola @1.70 STS