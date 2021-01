UC Sampdoria – Juventus F.C. Typy, kursy (30.01.2021) 

UC Sampdoria w najbliższym pojedynku Serie A zagra u siebie z Juventusem. Czy “Stara Dama” znowu sensacyjnie straci punkty?

UC Sampdoria – Juventus F.C. zapowiedź

Gospodarze w ostatnim czasie spisują się dość dobrze – wygrali bowiem dwa poprzednie spotkania – z Parmą i Udinese. Poza tym zespół niedawno pokonał u siebie Inter 2:1. Genueńczycy w tej chwili znajdują się na dziesiątym miejscu, z 26 punktami na koncie.

Z kolei podopieczni Andrei Pirlo aktualnie są na czwartym miejscu Serie, gromadząc 36 punktów. Zespół na początku sezonu spisywał się poniżej oczekiwań, aczkolwiek ostatnio spisywał się dość przyzwoicie. Mimo to, “Stara Dama” przegrała 0:2 z Interem – możliwe, że ten mecz będzie miał duże znaczenie w kontekście tabeli na koniec sezonu.

Ostatnie trzy pojedynki zespołów kończyły się triumfami turyńczyków. Co więcej, oba spotkania w ubiegłym roku “Stara Dama” wygrała bez straty gola (2:0, 3:0). Czy mistrzowie Włoch również i tym razem zapewnią sobie trzy punkty?

UC Sampdoria – Juventus F.C. kursy

Według bukmacherów większe szanse na zwycięstwo mają podopieczni Andrei Pirlo (kurs 1.45), natomiast kurs na triumf piłkarzy z Genui wynosi 6.94. Tymczasem kurs na remis ustalono na 4.85.

UC Sampdoria – Juventus F.C. typy

W dobrej formie ostatnio znajduje się Alvaro Morata i to właśnie Hiszpan powinien w tym pojedynku znaleźć drogę do bramki. Poza tym “Stara Dama” już od trzech meczów we wszystkich rozgrywkach nie straciła gola. Chociaż tym razem nie będzie im łatwo zachować czyste konto, można się pokusić o taki typ.

Sampdoria – Juventus | Typ: Alvaro Morata strzeli @1.90 Totolotek

Sampdoria – Juventus | Typ: Sampdoria nie strzeli @2.59 Totolotek