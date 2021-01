Inter Mediolan – Benevento Calcio. Typy, kursy (30.01.2021)

Inter Mediolan zmierzy się w sobotę z Benevento. Czy “Nerazzurri” udowodnią, dlaczego są zdecydowanymi faworytami tego meczu?



Inter Mediolan – Benevento Calcio zapowiedź

“Nerazzurri” aktualnie znajdują się na pozycji wicelidera, gromadząc 41 punktów. Podopieczni Antonio Conte mają aspiracje do walki o mistrzostwo i do pierwszego Milanu tracą tylko dwa punkty. W pierwszym tygodniu zespół przegrał 1:2 z Sampdorią, ale potem pokonał Fiorentinę, Juventus i Milan. Mediolańczycy nie byli jednak w stanie pokonać Udinese – to spotkanie zakończyło się bezbramkowym remisem.

Tymczasem beniaminek Serie A obecnie znajduje się na jedenastym miejscu, z 22 punktami na koncie. Forma podopiecznych Filippo Inzaghiego ostatnio jednak nie zachwyca – po nowym roku drużyna wygrała tylko raz, 2:1 z Cagliari. Z to w poprzedniej kolejce zespół zremisował z Torino 2:2.

Benevento jeszcze nigdy nie zdobyło trzech punktów w starciu z “Nerazzurrimi”. Co więcej, ostatnie starcia kończyły się pogromami – mediolańczycy wygrali kolejno 6:2 i 5:2. Czy tym razem gospodarze również zaprezentują pokaz swojej siły?

Inter Mediolan – Benevento Calcio kursy

Wyraźnym faworytem bukmacherów jest drużyna gospodarzy. Szanse na ich zwycięstwo oceniono na kurs 1.27, a ich rywali na aż 10.75. Wysoki jest również kurs na remis – wynosi 6.40.

Inter Mediolan – Benevento Calcio typy

Wydaje się, że piłkarze ze stolicy Lombardii powinni tutaj poczynić kolejny krok w walce o mistrzostwo. Jednego z goli dla zespołu może zdobyć jego najlepszy strzelec, czyli Romelu Lukaku. Poza tym, mediolańczycy są w stanie tutaj zachować czyste konto.

Inter – Benevento | Typ: Romelu Lukaku strzeli @1.57 STS

Inter – Benevento | Typ: Inter wygra z czystym kontem @2.30 STS