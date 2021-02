Fiorentina – Inter. Typy, kursy (05.02.2021)

Otwarcie 21. kolejki Serie A to od razu mocne uderzenie – Fiorentina mierzyć się będzie z Interem Mediolan. Nerazzurri walczą o tytuł mistrzowski i są w lepszej formie od gospodarzy. Czy czeka ich łatwa przeprawa?

Fiorentina – Inter zapowiedź (piątek, 20:45)

Gospodarze od dłuższego czasu są bardzo chimerycznym zespołem i przeplatają lepsze mecze z gorszymi. Ich postawę idealnie obrazuje miejsce w tabeli, gdyż zajmują obecnie 11. miejsce w stawce. Fiorentina była w stanie pokonać ostatnio najsłabsze w stawce Crotone 2:1, zremisowała z Torino oraz poniosła druzgocącą porażkę, bo aż 0:6 z Napoli. Trudno spodziewać się po zespole Violi spektakularnych widowisk i ciągle wydawać się może, że poszczególni zawodnicy nie grają na miarę swojego potencjału. Do starcia z Interem Fiorentina podejdzie osłabiona brakiem zawieszonych za czerwone kartki Castrovillego oraz Milenkovicia.

Nie masz konta w Totolotku? Zarejestruj się klikając TUTAJ i odbierz 500 zł bonusu od depozytu!

Jeśli chodzi o Inter to ich występy w ostatnich tygodniach stanowią optymistyczny prognostyk przed drugą częścią sezonu. Nerazzurri regularnie punktują i tracą obecnie zaledwie dwa punkty do prowadzącego w tabeli Milanu. Ekipa z Mediolanu ma za sobą zwycięstwa z Juventusem w Serie A oraz Milanem w Pucharze Włoch, co na pewno pokazuje, że mogą oni walczyć o najwyższe cele. Porażka z Juventusem w pierwszym meczu półfinałowym Pucharu Włoch mogła nieco zburzyć nastroje, ale na pewno nie złamie zespołu Antonio Conte. Inter pokonywał Fiorentinę zarówno w meczu pucharowym jak i ligowym w tym sezonie, więc z optymizmem mogą podchodzić także do dzisiejszej konfrontacji.

Fiorentina – Inter kursy bukmacherskie

W Totolotku kursy na ten mecz wyglądają następująco:

– zwycięstwo Fiorentiny, kurs: 6.38

– remis, kurs: 4.20

– zwycięstwo Interu, kurs: 1.55

Fiorentina – Inter nasze typy

Inter jest w lepszej formie i będzie na pewno faworytem dzisiejszej potyczki. Fiorentina może jednak ukąsić i typować będziemy też bramki z obu stron. Do składu Nerazzurrich powraca Lukaku i spróbujemy ustrzelić też jego trafienie.

Fiorentina – Inter | Typ: Inter wygra + BTTS @3.40 Totolotek

Fiorentina – Inter | Typ: Lukaku strzeli gola @1.85 Totolotek

Nie masz konta w Totolotku? Zarejestruj się klikając TUTAJ i odbierz 500 zł bonusu od depozytu!