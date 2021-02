Cagliari – Atalanta. Typy, kursy (14.02.2021)

Na Sardynii w niedzielne popołudnie dojdzie do rewanżu za 1/8 finału. Tyle że stawką będzie nie awans, ale ligowe punkty. Atalanta bardzo chce dokoptować do czwórki, a z kolei Cagliari przystępuje do walki o utrzymanie.

Cagliari – Atalanta zapowiedź (niedziela, 15:00)

W fatalnej formie jest Cagliari. Drużyna z Sardynii pod względem kadrowym wygląda naprawdę przyzwoicie. Po nazwiskach powinni walczyć w górnej połowie tabeli, a tymczasem otwierają strefę spadkową. Ostatnią wygraną zaliczyli 25 listopada, ale mowa o Pucharze Włoch. W lidze to było spotkanie z Sampdorią na początku listopada! Od tamtej pory 14 spotkań bez wygranej. W międzyczasie odpadli też w pucharze z… Atalantą, z którą przegrali 1:3 w Bergamo.

Atalanta awansowała do finału Pucharu Włoch i czekają na majowy finał z Juventusem. Po drodze czekać ich będzie sporo gier ligowych oraz Liga Mistrzów. Jesteśmy w połowie lutego, a Atalanta zagra dzisiaj już 13. mecz! To bardzo dużo, choć trzeba przyznać, że Gian Piero Gasperini sporo rotuje składem. W każdym meczu wymienia kolejne ogniwa, tak by dać maksymalnie wypoczętych – w miarę możliwości – graczy.

Cagliari – Atalanta kursy bukmacherskie

Kursy na to spotkanie w TOTALbet prezentują się następująco:

Cagliari wygra, kurs: 6,40

Atalanta wygra, kurs: 1,43

Remis, kurs: 5,00

Cagliari – Atalanta typy

Gospodarze nadal w cienkiej formie, ale na jakiegoś gola spokojnie można od nich liczyć. Atalanta może nie jest w wybitnej dyspozycji i na pewno coś straci, ale z przodu powinni wykorzystać słabą dyspozycję Cagliari.

Cagliari – Atalanta | Typ: Obie połowy powyżej 1,5 bramki @ 3,15 TOTALbet

Cagliari – Atalanta | Typ: Powyżej 3,5 @ 2,10 TOTALbet