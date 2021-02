SC Braga  – AS Roma. Typy, kursy (18.02.2021)

Pojedynek Bragi z Romą to starcie drużyn, które bardzo dobrze poradziły sobie w fazie grupowej Ligi Europy. Goście wydają się być faworytem tego dwumeczu, jednak Portugalczycy to drużyna, którą stać na sprawienie niespodzianki.

SC Braga – AS Roma zapowiedź (czwartek, 18:55)

Braga była naprawdę blisko zajęcia pierwszego miejsca w swojej grupie. Zespół skończył z dokładnie taką samą ilością punktów co Leicester, ostateczną różnicę zrobił jednak bilans bezpośrednich spotkań między drużynami. Warto jednak zaznaczyć, że zarówno AEK oraz Zoria Ługańsk to zespoły, które mocno odstawały poziomem. W fazie grupowej świetnie przede wszystkim spisywała się ofensywa Bragi, która zdobyła aż 14 goli, gorzej niestety sprawdziła się formacja obronna, która dopuściła do straty aż 10 bramek. W lidze portugalskiej piłkarze Bragi radzą sobie znakomicie, drużyna znajduje się chociażby przed Benficą i ma zaledwie punkt mniej od drugiego Porto.

Przez długi czas wydawało się, że Roma zakończy fazę grupową bez porażki. Piłkarze z Rzymu jednak nieoczekiwanie polegli w ostatnim meczu z najgorszym w grupie CSKA Sofia. Spotkanie z Bułgarami zakończyło się wynikiem 1:3. Potknięcie to jednak nie wpłynęło na losy Rzymian, którzy z 13 punktami na koncie, awansowali z pierwszego miejsca w grupie. Bilans bramkowy 13:5 jest dobrym dowodem na stabilną i dobrą formę Romy w tych rozgrywkach. Ekipa ze stolicy Włoch radzi sobie w rodzimej lidze naprawdę rewelacyjnie, dzisiejsi goście zajmują bowiem 3 miejsce w tabeli, mając za plecami takie ekipy jak Juventus, Atalanta oraz Napoli.

SC Braga – AS Roma kursy bukmacherów

Kursy na ten mecz u bukmachera BETFAN prezentują się następująco: wygrana Bragi – 3.45; remis – 3.80; zwycięstwo Romy 2.05.

SC Braga – AS Roma nasze typy

Braga pozostaje niepokonana u siebie od łącznie 16 spotkań, dlatego też stawiamy dzisiaj na gospodarzy z podpórką. Ponadto typujemy, że obie drużyny zdobędą dzisiaj bramkę.

SC Braga – AS Roma | Typ: 1X @1.75 BETFAN

SC Braga – AS Roma | Typ: BTTS @1.65 BETFAN