Chojniczanka – Cracovia. Typy, kursy (03.03.2021)

W środę poznamy pozostałych dwóch półfinalistów Pucharu Polski. Które ekipy dołączą do Arki i Rakowa? W jednym z dwóch spotkań, Chojniczanka zmierzy się na własnym obiekcie z Cracovią.

Chojniczanka – Cracovia zapowiedź (środa, 17:30)

Piłkarze Chojniczanki sprawili sporą sensację w 1/8 finału rozgrywek. Zespół II ligi wyeliminował bowiem Zagłębie Lubin, wygrywając wyjazdową potyczkę po serii rzutów karnych. Biorąc pod uwagę pozostałe drużyny, które awansowały do ćwierćfinału, Chojniczanka nie może specjalnie narzekać na losowanie.

Cracovia rozczarowuje swoją grą, co potwierdza chociażby fakt, iż zespół Michała Probierza w rundzie wiosennej nie wygrał jeszcze żadnego ligowego spotkania, notując dwa remisy oraz trzy porażki. Coraz więcej dyskusji i spekulacji krąży wokół krakowskiego zespołu. Przewaga trzech punktów nad ostatnim miejscem z pewnością może martwić sympatyków.

Kluczowy może okazać się mecz pucharowy. Jeśli Cracovia nie poradzi sobie z Chojniczanką, to trudno będzie o wyraźniejszy sygnał, iż w drużynie potrzebne są drastyczne zmiany.

Chojniczanka – Cracovia kursy bukmacherów

Faworytem meczu jest Cracovia. Kurs na zwycięstwo gości wynosi 1.55. Z kolei remis w tym spotkaniu oszacowano na kurs 4.15. Triumf gospodarzy bukmacherzy ocenili na kurs 6.5.

Chojniczanka – Cracovia typy

Choć na papierze Cracovia wydaje się wyraźnym faworytem, to ostatnie wyniki zespołu Probierza zniechęcają do wytypowania zwycięzcy rywalizacji. Zakładamy, iż obie drużyny trafią w tym meczu do siatki.

Chojniczanka – Cracovia | Typ: Obie drużyny strzelą gola 1.88 @ LV BET

Chojniczanka – Cracovia | Typ: Obie drużyny strzelą gola i powyżej 2.5 bramki 2.3 @ LV BET