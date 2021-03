Dariusz Żuraw pozostanie szkoleniowcem Lecha Poznań

Dariusz Żuraw przynajmniej do końca sezonu pozostanie trenerem Lecha Poznań. Według informacji Dawida Dobrasza z “Głosu Wielkopolskiego” szkoleniowiec ma opanować trudną sytuację w zespole “Kolejorza”.

Lech nie ma wielkich szans na grę w pucharach

Kibice Lecha Poznań w tym sezonie mogą mówić o serii rozczarowań. “Kolejorz” miał włączyć się do walki o czołowe lokaty, aczkolwiek od dłuższego czasu zajmuje miejsca w środku tabeli. Jesienią można było to usprawiedliwiać grą na trzech frontach, aczkolwiek w rundzie wiosennej forma zespołu wciąż pozostawia wiele do życzenia.

Lech Poznań aktualnie zajmuje dopiero ósme miejsce w ekstraklasie, gromadząc 25 punktów. Zespół tym samym na jedenaście kolejek przed końcem sezonu traci do podium dziewięć punktów, co może okazać się trudnym dystansem do odrobienia. Główną nadzieją na grę “Kolejorza” w europejskich rozgrywkach w przyszłym sezonie był Puchar Polski. Drużyna jednak odpadła w ćwierćfinale rozgrywek z Rakowem Częstochowa 0:2.

Dariusz Żuraw na razie pozostanie trenerem “Kolejorza”

Odpadnięcie z Pucharu Polski Lechitów mogło sprawić, że nad posadą Dariusza Żurawia miały się pojawić czarne chmury. Z informacji “Głosu Wielkopolskiego” wynika jednak, że szkoleniowiec przynajmniej do końca sezonu utrzyma posadę. Jego misją będzie opanowanie kryzysu w zespole. Trener miał otrzymać również sugestię o zmianie pomysłu na grę podopiecznych.

Przyszły sezon będzie dla “Kolejorza” niezwykle ważny. Klub będzie bowiem świętować stulecie istnienia, co chciałby uczcić zdobyciem trofeów. Czy do kolejnych rozgrywek podejdzie z Dariuszem Żurawiem na ławce trenerskiej? To zostanie przesądzone po zakończeniu sezonu.

