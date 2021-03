Parma – Inter. Typy, kursy (04.03.2021)

Na zakończenie 25. kolejki Serie A, Inter zmierzy się na wyjeździe z Parmą. Czy podopieczni Antonio Conte powiększą przewagę nad drugim Milanem, zgarniając trzy punkty w czwartkowej rywalizacji?

Parma – Inter zapowiedź (czwartek, 20:45)

Fatalnie nowy rok rozpoczęła Parma. Wystarczy powiedzieć, że zespół nie wygrał od stycznia żadnego ligowego spotkania, notując trzy remis i aż siedem porażek. Efekt jest taki, iż Parma wylądowała w strefie spadkowej i ma już sześć punktów straty do siedemnastego Cagliari. Biorąc pod uwagę formę drużyny, trudno wyobrazić sobie, by piłkarze Parmy wywalczyli utrzymanie.

W zupełnie innym nastroju jest Inter. Podopieczni Antonio Conte mają serię pięciu zwycięstw z rzędu. W ostatniej kolejce mediolańska ekipa pewnie pokonała Genoę, wygrywając domowe starcie 3:0. Patrząc na formę najbliższego rywala, Inter nie powinien mieć żadnych problemów ze zgarnięciem trzech oczek.

Jest to o tyle istotne, iż w trwającej kolejce punkty zgubił Milan, który rzutem na taśmę zremisował z Udinese. Oznacza to, iż w przypadku, gdy Inter wygra z Parmą, to przewaga zespołu Conte nad drugim Milanem będzie wynosić już sześć oczek.

Parma – Inter kursy bukmacherów

Faworytem meczu jest Inter. Kurs na zwycięstwo gości wynosi 1.28. Z kolei remis w tym spotkaniu oszacowano na kurs 6. Triumf gospodarzy bukmacherzy ocenili na kurs 12.

Parma – Inter typy

Inter nie powinien mieć żadnych problemów ze zgarnięciem trzech punktów. Typujemy zatem pewną wygraną piłkarzy Antonio Conte.

Parma – Inter | Typ: Inter wygra różnicą minimum dwóch goli 1.75 @ LV BET

Parma – Inter | Typ: Inter powyżej 2.5 bramki 2.1 @ LV BET