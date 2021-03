Athletic Bilbao – Granada. Typy, kursy (07.03.2021)

Po awansie do finału Pucharu Króla, Athletic Bilbao wraca do ligowych zmagań, by w ramach 26. kolejki LaLiga zmierzyć się na własnym obiekcie z Granadą.

Athletic Bilbao – Granada zapowiedź (niedziela, 21:00)

Zatrudnienie Marcelino na stanowisko trenera ekipy z Bilbao przynosi efekty. Athletic najpierw awansował do finału Superpucharu Hiszpanii, wygrywając ostatecznie z “Dumą Katalonii”. Podczas trwającego sezonu podopieczni Marcelino rozegrają jeszcze jeden finał, mierząc się ponownie z Barceloną, tym razem w Pucharze Króla.

W kontekście ligowych zmagań, Athletic spisuje się dość przyzwoicie. W czterech ostatnich potyczkach klub z Bilbao zdobył łącznie sześć punktów, zwyciężając z Cadiz oraz remisując w starciach z Valencią, Villarreal oraz Levante. Aktualnie Athletic Bilbao zajmuje dziesiąte miejsce w tabeli ze stratą dziewięciu oczek do szóstego Betisu.

O trzy punkty więcej do tej pory zgromadziła Granada, która z kolei zajmuje ósmą lokatę w LaLiga. W czterech ostatnich potyczkach piłkarze Granady zdobyli cztery punkty, notując jedno zwycięstwo, jeden remis i dwie porażki.

Athletic Bilbao – Granada kursy bukmacherów

Faworytem meczu jest Athletic Bilbao. Kurs na zwycięstwo gospodarzy wynosi 1.6. Z kolei remis w tym spotkaniu oszacowano na kurs 4. Triumf gości bukmacherzy ocenili na kurs 6.25.

Athletic Bilbao – Granada typy

Co ciekawe, ostatnie dwa mecze obu drużyn zakończyły się pewnymi zwycięstwami Granady. Tym razem można spodziewać się, że będziemy świadkami nieco bardziej wyrównanej walki, w której obie drużyny strzelą gola.

Athletic Bilbao – Granada | Typ: Obie drużyny strzelą gola 2.1 @ LV BET

Athletic Bilbao – Granada | Typ: Obie drużyny strzelą gola i powyżej 2.5 bramki 2.35 @ LV BET