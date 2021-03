Everton – Burnley. Typy, kursy (13.03.2021)

Przedostatnim sobotnim spotkaniem w Premier League będzie starcie Evertonu z Burnley. Bukmacherzy nie mają jednak większych wątpliwości co do doboru faworyta na ten mecz. Są nimi gospodarze, którzy jednak ostatnio przegrali z Chelsea i oddalili się przez to od czołowej czwórki Premier League. Mimo wszystko dzisiaj zawodników Evertonu czeka teoretycznie łatwiejsze zadanie i na pewno Carlo Ancelotti ma nadzieję, ze jego gracze będą w stanie zdobyć trzy punkty na własnym obiekcie w starciu z Burnley. Goście walczą wciąż o utrzymanie w Premier League i na pewno mają nadzieję na zdobycie jakichkolwiek punktów na tak trudnym obiekcie jakim jest Goodison Park. Szykuje się bardzo ciekawe starcie w Liverpoolu.

Everton – Burnley zapowiedź (sobota, 18:30)

Gospodarze dzisiejszego starcia pomimo ostatniej porażki z Chelsea mogą być zadowoleni ze swoich wyników w tym sezonie. Everton walczy o europejskie puchary w których nie grał już od dłuższego czasu. Póki co sytuacja gospodarzy dzisiejszego meczu jest naprawdę dobra, ale zawodnicy ekipy z Liverpoolu muszą wciąż solidnie punktować jeśli chcą znaleźć się w pierwszej szóstce lub siódemce Premier League. Dzisiejsze spotkanie nie powinno należeć do najtrudniejszych, ale w Premier League nie ma łatwych spotkań i gracze Evertonu bardzo dobrze o tym wiedzą.

Goście dzisiejszego meczu w ostatnim czasie łapią pojedyncze punkty, które na koniec sezonu mogą okazać się kluczowe w kontekście utrzymania. Na ten moment przewaga Burnley nad strefą spadkową jest czteropunktowa, więc na pewno walka o utrzymanie nie jest jeszcze skończona. Mimo wszystko goście dzisiejszego starcia w ostatnim czasie grają na całkiem solidnym poziomie, więc Everton nie będzie dzisiaj miał łatwego zadania. Szykuje się ciekawe starcie na Goodison Park, które powinno stać na całkiem wysokim poziomie.

Everton – Burnley kursy bukmacherów

Faworytem bukmacherów jest Everton. Na ich zwycięstwo kurs wynosi 1.85. Jeśli ktoś chciałby postawić na remis w starciu Everton – Burnley, to BETFAN ma na to zdarzenie kurs 3.50. Zwycięstwo gości wyceniane jest po kursie 4.40.

Everton – Burnley nasze typy

Choć Everton nie dał rady w ostatnim spotkaniu przeciwstawić się rozpędzonej ekipie Chelsea to drużyna z Liverpoolu jest dzisiaj faworytem i na pewno kibice tej drużyny mają nadzieję na trzy punkty w domowym spotkaniu z Burnley. Goście jednak w ostatnim czasie łapią pojedyncze punkty i robią kolejne małe kroki w kierunku utrzymania w Premier League. Mimo wszystko gospodarze dysponują zdecydowanie większym potencjałem kadrowym i doliczając do tego, że to spotkanie zostanie rozegrane na Goodison Park to można spodziewać się zwycięstwa gospodarzy. Goście na pewno od czasu do czasu postraszą Everton, ale jednak trzy punkty powinny zostać w Liverpoolu.

Everton – Burnley | Typ: Everton @1.85 BETFAN

Everton – Burnley | Typ: poniżej 2,5 goli w meczu @1.77 BETFAN