Real Madryt – Atalanta. Typy, kursy (16.03.2021)

Jednym z dwóch dzisiejszych meczów rewanżowych 1/8 finału Ligi Mistrzów będzie pojedynek Realu Madryt z Atalantą. W lepszej sytuacji jest ekipa gospodarzy, która z Bergamo wywiozła skromne zwycięstwo 1:0. Czy ekipa z Włoch będzie w stanie odrobić straty i awansować do ćwierćfinału?

Real Madryt – Atalanta zapowiedź (wtorek, 21:00)

Rezultaty osiągane przez Real Madryt w ostatnim czasie nijak mają się do oczekiwań i satysfakcji kibiców Królewskich. Los Blancos w ostatnich dziesięciu konfrontacjach we wszystkich rozgrywkach zapisali na swoim koncie siedem zwycięstw, dwukrotnie remisowali i tylko raz schodzili z boiska pokonani. Suche wyniki mogą robić wrażenie, jednak gra ekipy prowadzonej przez Zinedine’a Zidane’a nie powala na kolana. Real wymęcza zwycięstwa nawet z ligowymi słabeuszami, czego doskonałym przykładem była ostatnia kolejka LaLiga i starcie z Elche. W poprzednim meczu z Atalantą Real, mimo że odniósł zwycięstwo, również nie pozostawił po sobie najlepszego wrażenia.

Wszystko spowodowane było faktem, że Atalanta praktycznie od początku spotkania była postawiona w bardzo trudnej sytuacji po czerwonej kartce dla Freulera w 17. minucie spotkania. Mimo wizualnej przewagi Realu, Królewscy długo nie potrafili przedrzeć się przez defensywę Atalanty. Piłkarze z Bergamo mogą jednak zapisać ostatnie tygodnie do udanych, gdyż w ostatnich ośmiu meczach aż sześciokrotnie odnosili zwycięstwa. Sytuacja przed rewanżem z Realem nie należy do najłatwiejszych, ale znając zamiłowanie Gian Piero Gasperiniego do ofensywnej piłki możemy spodziewać się wielkich emocji w Madrycie.

Real Madryt – Atalanta kursy bukmacherskie

W STS kursy na to spotkanie prezentują się następująco:

– zwycięstwo Realu Madryt, kurs: 2.08

– remis, kurs: 3.80

– zwycięstwo Atalanty, kurs: 3.38

Real Madryt – Atalanta nasze typy

Atalanta musi postawić wszystko na jedną kartę, gdyż każda upływająca minuta będzie działać na korzyść Realu. Piłkarze z Bergamo będą zmuszeni do atakowania, podczas gdy Królewscy będą mogli oprzeć swoją grę na zabójczych kontratakach. Obie drużyny dobrze czują się w tego typu grze, co zwiastuje nam spore emocje w tym spotkaniu. Spodziewamy się zaciętego spotkania i goli z obu stron.

Real Madryt – Atalanta | Typ: BTTS @1.62 STS

Real Madryt – Atalanta | Typ: Benzema strzeli gola @1.90 STS