Derby County – Brentford. Typy, kursy (16.03.2021)

W ramach 37. kolejki Championship, piłkarze Derby County zmierzą się na własnym obiekcie z Brentford. Czy gospodarzom uda się przerwać serię spotkań bez zwycięstwa?

Derby County – Brentford zapowiedź (wtorek, 20:00)

Od połowy stycznia do praktycznie końcówki lutego piłkarze Derby County przeżywali bardzo dobry okres. Zespół Wayne’a Rooneya wygrał w tym czasie aż sześć ligowych potyczek, notując tylko dwie porażki. Od początku marca postawa zespołu jest daleka od oczekiwanej. Gracze Derby od pięciu potyczek nie zanotowali zwycięstwa.

Aktualnie drużyna z Pride Park zajmuje dziewiętnaste miejsce w tabeli z przewagą siedmiu punktów nad strefą spadkową. Jak na razie jest to dość bezpieczna różnica. Mimo to, ekipa “Baranów” musi mieć się na baczności, by nie dopuścić do niekomfortowej sytuacji.

O trzy punkty w rywalizacji z Brentford będzie niezwykle trudno. “Pszczoły” ponownie mają aspirację, by powalczyć o awans do najwyższej klasy rozgrywkowej. Aktualnie zespół zajmuje czwartą lokatę w tabeli ze stratą trzech oczek do trzeciego Watfordu. Trzeba jednak w tym miejscu zaznaczyć, iż “Szerszenie” rozegrały o jeden mecz więcej.

Derby County – Brentford kursy bukmacherów

Faworytem meczu jest Brentford. Kurs na zwycięstwo gości wynosi 2.00. Z kolei remis w tym spotkaniu oszacowano na kurs 3.35. Triumf gospodarzy bukmacherzy ocenili na kurs 3.95.

Derby County – Brentford typy

Patrząc na formę obu drużyn, a także pozycje tych zespołów w tabeli, piłkarze Brentford z pewnością chcą powalczyć o trzy punkty i mają ku temu solidne podstawy.

Derby County – Brentford | Typ: Brentford wygra mecz 2.00 @ STS

Derby County – Brentford | Typ: Brentford powyżej 1.5 bramki w meczu 2.33 @ STS