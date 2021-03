Hutnik Kraków – Górnik Polkowice. Typy, kursy (17.03.2021)

Hutnik Kraków broniący się przed spadkiem z II ligi, całkiem nieźle rozpoczął wiosenne rozgrywki. Czy to jednak wystarczy na lidera z Polkowic?

Hutnik Kraków – Górnik Polkowice zapowiedź

Krakowanie rok 2021 rozpoczęli od wyjazdowej wygranej z GKS-em w Katowicach oraz remisu ze Stalą Rzeszów. Dopiero w miniony weekend ponieśli pierwszą porażkę, przegrywając z rezerwami Lecha Poznań.

Górnik legitymuje się podobnym bilansem, co jednak nie jest dla kibiców dobrą wiadomością. Polkowiczanie marzec zaczęli od remisu z Chojniczanką Chojnice i porażki ze Stalą Rzeszów. Dopiero w sobotę udało im się przerwać złą passę, wygrywając w Ostródzie z Sokołem 1:0.

Jesienią Górnik nie miał litości dla Hutnika, pewnie wygrywając 3:0.

Hutnik Kraków – Górnik Polkowice kursy

Mimo mało imponującego startu Górnika, według bukmacherów to on jest faworytem pojedynku z Hutnikiem (1,82). Stawiając na gospodarzy, Totolotek płaci 3,90, zaś kurs na remis to 3,65.

Hutnik Kraków – Górnik Polkowice nasze typy

My także stawiamy na walczących o awans do I ligi polkowiczan. Tym bardziej, że Górnik to specjalista od gier wyjazdowych (sześć wygranych w siedmiu ostatnich meczach).

Hutnik – Górnik | Typ: zwycięstwo Górnika @1,82 Totolotek

Hutnik – Górnik | Typ: więcej niż 2,5 bramek @1,68 Totolotek