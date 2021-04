Arka Gdynia – Piast Gliwice. Typy, kursy (07.04.2021)

Już dzisiaj rozpoczynamy decydującą fazę w Pucharze Polski. W pierwszym półfinale czeka nas starcie niedawnego triumfatora tego pucharu z niedawnym mistrzem kraju. Krótko mówiąc Arka Gdynia – Piast Gliwice. Faworytem oczywiście goście.

Arka Gdynia – Piast Gliwice zapowiedź (środa, 17:30)

Drużyna Waldemara Fornalika wiosną idzie jak burza. Wygrywają niemal wszystkie mecze i dzięki temu pną się w tabeli ligowej. Już są na piątym miejscu, ale mają chrapkę na wyprzedzenie Lechii oraz Rakowa. Gdyby tak się stało, już za sprawą ligi udałoby się awansować do europejskich pucharów. Inna okazja, to właśnie ścieżka pucharowa. Trzeba przyznać, że i tutaj gra Piasta robi wrażenie. W 1/32 dostali Resovie i na tym ich łatwe zadania się skończyły. Później Stal Mielec, a wiosną wicelider ligi – Pogoń oraz lider – Legia. W obu przypadkach wygrywali na wyjeździe! Zresztą wszystkie cztery zwycięstwa pucharowe odnieśli poza domem.

Arka Gdynia w ostatnich latach przyzwyczaiła kibiców do dobrych występów pucharowych. Tak grali będąc w Ekstraklasie i tak grają w I lidze. Kłopot w tym, że obecna dyspozycja może martwić fanów gdynian. W lidze wiosną ponieśli aż trzy porażki w pięciu meczach. Najboleśniejszą była ta 0:4 z Puszczą Niepołomice. Co ciekawe ekipa spod Krakowa kilka dni wcześniej uległa Arce w… pucharze 2:5. Zresztą droga gdynian do półfinału była znacznie łatwiejsza od Piasta. Drugoligowy Górnik Polkowice, a później trzy ekipy znane im z pierwszoligowych boisk – Korona, Górnik Łęczna oraz Puszcza. Teraz zaczynają się prawdziwe schody!

Arka Gdynia – Piast Gliwice kursy bukmacherskie

TOTALbet oferuje następujące kursy na to spotkanie:

Arka wygra, kurs: 5,00

Piast wygra, kurs: 1,65

Remis, kurs: 4,00

Arka Gdynia – Piast Gliwice typy

Nie wiemy czy to się skończy łatwym 3:0 czy 2:1, ale jednak stawiamy na gości, którzy są w gazie. Kilka goli powinniśmy w Gdyni zobaczyć.

Typ: Piast @ 1,65 TOTALbet

Typ: Powyżej 2,5 bramki @ 1,90 TOTALbet