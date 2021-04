Real Madryt – Barcelona 🇪🇸 Typy, kursy (10.04.2021)

W sobotni wiecz贸r oczy pi艂karskiego 艣wiata b臋d膮 zwr贸cone na Hiszpani臋, a konkretnie na Madryt, gdzie na stadionie imienia Alfredo di Stefano Real Madryt podejmie FC Barcelon臋. El Clasico zapowiada si臋 niezwykle emocjonuj膮co nie tylko ze wzgl臋du na bogat膮 histori臋 pojedynk贸w tych dru偶yn, ale te偶 i na sytuacj臋 w tabeli LaLiga. Zwyci臋zca tego spotkania mo偶e bowiem utrzyma膰 si臋 w walce o mistrzostwo kraju.

Real Madryt – Barcelona zapowied藕 (sobota, 21:00)

Bogata historia oraz sytuacja w tabeli to nie jedyne czynniki, kt贸re mog膮 wp艂yn膮膰 na atrakcyjno艣膰 sobotniego spotkania. Oba zespo艂y s膮 w bardzo dobrej dyspozycji i bardzo rzadko ponosz膮 pora偶ki. Real nie przegra艂 ju偶 od dwunastu spotka艅, a co wi臋cej wygra艂 a偶 dziesi臋膰 z nich. Dobra postawa prze艂o偶y艂a si臋 nie tylko na zbli偶enie si臋 w tabeli LaLiga do Atletico, ale tak偶e i na awans do 膰wier膰fina艂u, a po zaliczce z pierwszego meczu z Liverpoolem, mo偶e nawet i do p贸艂fina艂u Ligi Mistrz贸w. Kr贸lewscy byli krytykowani za swoj膮 postaw臋, a media rozwa偶a艂y nawet mo偶liwo艣膰 zwolnienia Zinedine鈥檃 Zidane鈥檃. Teraz takich plotek ju偶 nie ma, a Los Blancos musz膮 by膰 w znakomitych nastrojach.

Je艣li chodzi o Barcelon臋, to i w ich szatni atmosfera musi by膰 co najmniej przyzwoita. Co prawda przygoda z Lig膮 Mistrz贸w nie potoczy艂a si臋 dla nich tak, jakby tego oczekiwali, ale rozgrywki krajowe to ju偶 kompletnie inna bajka. Duma Katalonii po trudno艣ciach w pocz膮tkowej fazie sezonu wyra藕nie poprawi艂a swoj膮 gr臋, co prze艂o偶y艂o si臋 na seri臋 zwyci臋stw ligowych, a tak偶e na awans do fina艂u Pucharu Kr贸la. Ostatnie sze艣膰 kolejek LaLiga w wykonaniu Barcelony zako艅czy艂o si臋 kompletem zwyci臋stw, a ich strata do prowadz膮cego w tabeli Atletico wynosi ju偶 zaledwie jeden punkt.

Real Madryt – Barcelona przewidywane sk艂ady

Real Madryt: Courtois; Nacho, Militao, Mendy; Vazquez, Modric, Casemiro, Kroos, Marcelo; Vinicius, Benzema

Barcelona: Ter Stegen; Mingueza, De Jong, Lenglet; Dest, Busquets, Pedri, Alba; Dembele, Messi, Griezmann

Real Madryt – Barcelona kursy bukmacherskie

W BETFAN kursy na to spotkanie prezentuj膮 si臋 nast臋puj膮co:

– zwyci臋stwo Realu Madryt, kurs: 2.96

– remis, kurs: 3.75

– zwyci臋stwo Barcelony, kurs: 2.24

Real Madryt – Barcelona nasze typy

Sobotni wiecz贸r zapowiada si臋 niezwykle emocjonuj膮co, a trudno艣膰 w wytypowaniu zwyci臋zcy doskonale obrazuj膮 kursy wystawione na ten mecz przez bukmacher贸w. Obie dru偶yny maj膮 swoje atuty i argumenty przemawiaj膮ce w艂a艣nie za nimi, ale mecz mo偶e potoczy膰 si臋 na r贸偶ne sposoby, kt贸re trudno jest przewidzie膰. My sk艂aniamy si臋 ku remisowi, ale bior膮c pod uwag臋 niez艂膮 gr臋 ofensyw obu dru偶yn stawiamy na bramki z obu stron. W dobrej formie jest Vinicius, kt贸ry przy grze z kontrataku czuje si臋 jak ryba w wodzie. Typujemy jego asyst臋 po bardzo atrakcyjnym kursie.

Real Madryt 鈥 Barcelona | Typ: X @3.75 BETFAN

Real Madryt 鈥 Barcelona | Typ: Vinicius zaliczy asyst臋 @6.00 BETFAN