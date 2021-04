Strasbourg – PSG 🇫🇷 Typy, kursy (10.04.2021)

Po niezwykle cennym zwyci臋stwie z Bayernem Monachium w Lidze Mistrz贸w, gracze PSG wracaj膮 do ligowych zmaga艅, by zniwelowa膰 strat臋 do Lille. W ramach 32. kolejki Ligue 1 pi艂karze Pochettino zmierz膮 si臋 na wyje藕dzie ze Strasbourgiem.

Strasbourg – PSG zapowied藕 (sobota, 17:00)

W ostatniej kolejce zawodnicy Strasbourga zgarn臋li trzy punkty, wygrywaj膮c wyjazdow膮 potyczk臋 z Bordeaux 3:2. Aktualnie klub ze Stade de la Meinau zajmuje trzynast膮 pozycj臋 w tabeli, maj膮c przewag臋 siedmiu punkt贸w nad osiemnastym Nimes.

Na drugim miejscu plasuj膮 si臋 gracze PSG, kt贸rzy z kolei w ostatniej serii gier musieli uzna膰 wy偶szo艣膰 Lille, niespodziewanie przegrywaj膮c na w艂asnym obiekcie 0:1. Tym sposobem zesp贸艂 Pochettino straci艂 fotel lidera i ma o trzy oczka mniej ni偶 ekipa Lille.

Ostatni raz gracze Strasbourga rywalizowali z PSG 23 grudnia. Pary偶anie nie mieli wi臋kszych problem贸w z wygraniem tego spotkania, triumfuj膮c 4:0. Warto pami臋ta膰, 偶e to w艂a艣nie po tym meczu z posad膮 po偶egna艂 si臋 Thomas Tuchel, kt贸ry obecnie prowadzi Chelsea.

Strasbourg – PSG kursy bukmacher贸w

Faworytem meczu jest PSG. Kurs na zwyci臋stwo go艣ci wynosi 1.72. Z kolei remis w tym spotkaniu oszacowano na kurs 4.15. Triumf gospodarzy bukmacherzy ocenili na kurs 4.55.

Strasbourg – PSG typy

Mo偶na przypuszcza膰, i偶 w zwi膮zku z rywalizacj膮 w Lidze Mistrz贸w, Pochettino zdecyduje si臋 na rotacje w sk艂adzie. Zak艂adamy jednak, i偶 graczom z Pary偶a uda si臋 zgarn膮膰 trzy punkty w tym meczu.

Strasbourg – PSG | Typ: PSG wygra mecz 1.72 @ LV BET聽

Strasbourg – PSG | Typ: PSG wygra mecz i powy偶ej 1.5 bramki 1.98 @ LV BET