UC Sampdoria – SSC Napoli 🇮🇹 Typy, kursy (11.04.2021)

UC Sampdoria w miniony weekend zaskoczyła całe Włochy remisując z AC Milan. Teraz przed zespołem z Genui starcie z innym potentatem – Napoli.

UC Sampdoria – SSC Napoli

Podział punktów z „Rossoneri” był niemałą niespodzianką, wszak genueńczycy od początku roku, nie rozpieszczają kibiców swoją grą. W ostatnich siedmiu meczach, tylko raz zdobyli bowiem trzy punkty.

Napoli z kolei w środę przegrało ważny, w kontekście walki o grę w Lidze Mistrzów w przyszłym sezonie, mecz z Juventusem. Dobiegły zatem końca ich dwie serie: zwycięskich meczów z rzędu (cztery) oraz spotkań bez porażki (sześć).

Jesienią w Neapolu, lepsi byli gospodarze, którzy wygrali 2:1.

UC Sampdoria – SSC Napoli kursy

Totolotek wyżej ocenia szanse na zwycięstwo gości (1,72). Kurs na Sampdorię to 4,57, zaś na remis to 3,85.

UC Sampdoria – SSC Napoli nasze typy

My także stawiamy na Piotra Zielińskiego i spółkę. Porażka w Turynie nie powinna zwiastować kryzysu, wszak na Allianz Stadium to Napoli stworzyło sobie więcej dogodnych okazji do zdobycia bramki.

UC Sampdoria – SSC Napoli | Typ: powyżej 2,5 goli @1,63 Totolotek

UC Sampdoria – SSC Napoli | Typ: obie drużyny strzelą @1,64 Totolotek