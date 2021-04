Piast Gliwice – Górnik Zabrze 🇵🇱 Typy, kursy (12.04.2021)

Piast Gliwice w poniedzia艂kowym pojedynku zmierzy si臋 z G贸rnikiem Zabrze. Kto wygra ligowy mecz o prymat na 艢l膮sku?

Piast Gliwice – G贸rnik Zabrze zapowied藕

Podopieczni Waldemara Fornalika ju偶 zapomnieli o s艂abym pocz膮tku sezonu. W ostatnich kolejkach gliwiczanie pi臋li si臋 w g贸r臋 tabeli, docieraj膮c na razie na pi膮t膮 pozycj臋. Zesp贸艂 ma w tej chwili na koncie 34 punkty i traci sze艣膰 oczek do podium. Nale偶y doda膰, 偶e dru偶yna wygra艂a cztery z pi臋ciu poprzednich ligowych pojedynk贸w.

Tymczasem zabrzanie od pocz膮tku roku graj膮 w kratk臋, ale w ostatnim czasie do艣膰 cz臋sto trac膮 punkty. Podopieczni Marcina Brosza wygrali zaledwie jeden z sze艣ciu poprzednich mecz贸w, co nie powinno zadowala膰 pi艂karzy. Aktualnie zesp贸艂 znajduje si臋 na 贸smej pozycji w ekstraklasie, gromadz膮c 32 punkty.

Po raz ostatni G贸rnik wygra艂 z Piastem ju偶 ponad trzy lata temu. W贸wczas zabrzanie pokonali lokalnych rywali a偶 3:0. Kto tym razem oka偶e si臋 lepszym 艣l膮skim zespo艂em?

Piast Gliwice – G贸rnik Zabrze kursy

Bukmacherzy przewiduj膮 w tym spotkaniu zwyci臋stwo gospodarzy. Kurs na zwyci臋stwo gospodarzy wynosi 2.00, natomiast go艣ci 3.85. Z kolei szanse na remis oceniono na kurs 3.45.

Piast Gliwice – G贸rnik Zabrze typy

Faworytem do zdobycia bramki jest tutaj oczywi艣cie najlepszy strzelec gliwiczan, Jakub 艢wierczok. Trzeba te偶 zwr贸ci膰 uwag臋 na to, 偶e Piast ostatnio rzadko traci gole, a G贸rnik rzadko je strzela. Mo偶e to znajdzie potwierdzenie r贸wnie偶 w tym meczu?

Piast – G贸rnik | Typ: Jakub 艢wierczok strzeli gola @2.00 STS

Piast – G贸rnik | Typ: G贸rnik poni偶ej 0.5 goli @2.45 STS