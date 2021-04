🇨🇿 Slavia Praga – Arsenal 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Typy, kursy (15.04.2021)

Cho膰 rewan偶owe spotkanie Manchesteru United z Granad膮 nie zapowiada si臋 bardzo ciekawie to fani nie powinni narzeka膰 na nud臋 podczas ogl膮dania tego Jednym z ciekawszych rewan偶贸w b臋dzie starcie Slavii Praga z Arsenalem. W pierwszym meczu lepszy wynik osi膮gn臋li gracze z Czech, kt贸rzy wyjechali z Londynu z bramkowym remisem. Dzisiaj jednak czeka ich po raz kolejny bardzo trudne zadanie i na pewno to starcie b臋dzie bardzo interesuj膮ce dla wszystkich fan贸w na ca艂ym 艣wiecie. Bukmacherzy spodziewaj膮 si臋 zwyci臋stwa go艣ci, kt贸rzy maj膮 nadziej臋 na awans do p贸艂fina艂u i na zwyci臋stwo w ca艂ych rozgrywkach.

Slavia Praga – Arsenal zapowied藕 (czwartek, 21:00)

Gospodarze dzisiejszego spotkania na krajowym podw贸rku nie maj膮 wi臋kszych problem贸w z wygrywaniem kolejnych mecz贸w. Dlatego w艂a艣nie dla Slavii kluczowe s膮 teraz dobre wyst臋py w Lidze Europy. Pierwsze starcie by艂o dla nich bardzo udane, ale do awansu do p贸艂fina艂u jest jednak wci膮偶 daleka droga i gracze z Czech o tym wiedz膮. Mimo wszystko przewaga w艂asnego stadionu mo偶e okaza膰 si臋 kluczowa i zobaczymy ekip臋 Slavii w p贸艂finale Ligi Europy.

Gracze Arsenalu wygrali na weekend z Sheffield United i w dobrych nastrojach podejd膮 do dzisiejszego meczu ze Slavi膮 Praga. Brak awansu do kolejnej rundy b臋dzie dla fan贸w Arsenalu ogromnym rozczarowaniem i na pewno Londy艅czycy bardzo dobrze o tym wiedz膮. Mimo wszystko w pi艂ce no偶nej wszystko jest mo偶liwe i mo偶na spodziewa膰 si臋 wszystkiego po dzisiejszym starciu.

Slavia Praga – Arsenal przewidywane sk艂ady

Slavia Praga:聽Kolar; Bah, Holes, Zima, Boril; Hromada, Provod, Stanciu; Dorley, Sima, Olayinka

Arsenal:聽Leno; Chambers, Holding, Gabriel, Cedric; Xhaka, Partey; Pepe, Ceballos, Martinelli; Lacazette

Slavia Praga – Arsenal kursy bukmacher贸w

Faworytem bukmacher贸w jest Arsenal. Na ich zwyci臋stwo kurs wynosi 1.85. Je艣li kto艣 chcia艂by postawi膰 na remis w starciu Slavia Praga 鈥 Arsenal, to STS ma na to zdarzenie kurs 3.45. Zwyci臋stwo gospodarzy wyceniane jest po kursie 4.30.

Slavia Praga – Arsenal fakty meczowe

鈥 Slavia jest niepokonana od 23 spotka艅.

鈥 Na ostatnich 9 mecz贸w w a偶 siedmiu to ekipa z Pragi strzela艂a bramk臋 jako pierwsza.

鈥 Do tej pory Slavia Praga nie pokona艂a w swojej historii ekip臋 Arsenalu.

Slavia Praga – Arsenal nasze typy

Cho膰 w ostatnim spotkaniu to zawodnicy Arsenalu byli lepsi to ostatecznie starcie zako艅czy艂o si臋 remisem. Tym razem bukmacherzy po raz kolejny spodziewaj膮 si臋 zwyci臋stwa go艣ci, ale na pewno ekipa z Czech na w艂asnym obiekcie poka偶e si臋 z lepszej strony i mo偶na zn贸w liczy膰 na wyr贸wnane starcie, kt贸re powinno sta膰 na wysokim poziomie.

Slavia Praga 鈥 Arsenal | Typ: remis @3.45 STS

Slavia Praga 鈥 Arsenal | Typ: obie dru偶yny strzel膮 gola @1.89 STS