FC Koeln – RB Lipsk 🇩🇪 Typy, kursy (20.04.2021)

Piłkarze RB Lipsk w miniony weekend ponownie zawiedli. Dzisiaj swojej szansy na odkupienie drużyna Nagelsmanna szukać będzie w starciu z FC Koeln, które powoli traci szanse na utrzymanie się w lidze.

FC Koeln – RB Lipsk zapowiedź (wtorek, 18:30)

FC Koeln traci z tygodnia na tydzień szanse na utrzymanie się w Bundeslidze. Zespół zajmuje obecnie przedostatnie miejsce w tabeli, mając aż 4 punkty straty do znajdującej się w bezpiecznej strefie Arminii. Piłkarze z Kolonii w ostatnich 5 ligowych spotkaniach zanotowali aż 4 porażki oraz remis. FC Koeln nie wygrało już od 9 meczów, przegrywając przy tym aż siedmiokrotnie. Pierwsze w tym sezonie starcie przeciwko RB Lipsk zakończyło się bezbramkowym remisem, co z pewnością należy uznać za naprawdę dobry rezultat. W poprzednim sezonie jednak gospodarze w pojedynkach z zespołem z Lipska stracili łącznie 8 goli.

RB Lipsk ponownie zawiodło swoich fanów. Zespół zamiast gonić Bayern Monachium, zwiększył swój dystans do Bawarczyków, remisując bezbramkowo ze słabo spisującym się ostatnio Hoffenheim. Piłkarze RB ewidentnie nie wytrzymali presji związanej z walką o mistrzostwo, o czym dobitnie świadczą zaledwie 2 wygrane w ostatnich 5 ligowych meczach. Co prawda do końca sezonu pozostało jeszcze kilka spotkań, jednak strata aż 7 punktów wydaje się już niestety nierealna do odrobienia. Problemem gości był w tym sezonie przede wszystkim brak typowego strzelca, który wziąłby odpowiedzialność za zdobywanie bramek. Najwięcej goli dla drużyny w lidze zdobył do tej pory Marcel Sabitzer (7), który przecież występuje w pomocy.

FC Kolen – RB Lipsk przewidywane składy

FC Koeln: Horn; Ehizibue, Bornauw, Czichos, Katterbach; Skhiri, Hector; Wolf, Meyer, Rexhbecaj; Duda

RB Lipsk: Gulacsi; Klostermann, Upamecano, Halstenberg; Mukiele, Kampl, Sabitzer, Angelino; Nkunku, Olmo; Sorloth

FC Koeln – RB Lipsk kursy bukmacherów

Kursy na ten mecz u bukmachera BETFAN prezentują się następująco: wygrana Koeln – 7.00; remis – 4.60; zwycięstwo RB Lipsk – 1.45.

FC Kolen – RB Lipsk fakty meczowe

– W 5 z 6 poprzednich bezpośrednich pojedynków tych drużyn padały minimum 3 gole.

– Koeln notuje obecnie serię 9 meczów bez wygranej.

– W 8 z 9 ostatnich meczów FC Koeln pierwsze traciło bramkę.

FC Koeln – RB Lipsk nasze typy

Patrząc na formę gospodarzy, stawiamy dzisiaj na gola Olmo i zwycięstwo gości oraz na to, że pierwszego gola w pierwszej połowie zdobędą goście. Wydaje się, że jest to idealne starcie dla piłkarzy RB Lipsk na odbudowanie się po rozczarowującym występie w miniony weekend.

FC Koeln – RB Lipsk | Typ: Olmo strzeli gola i RB Lipsk wygra @3.50 BETFAN

FC Koeln – RB Lipsk | Typ: pierwszy gol w pierwszej połowie – RB Lipsk @1.81 BETFAN