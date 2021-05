US Sassuolo Calcio – Atalanta BC 🇮🇹 Typy, kursy (2.05.2021)

US Sassuolo Calcio kroczy od zwycięstwa do zwycięstwa. Przed Atalantą zatem godny jej rywal.

US Sassuolo Calcio – Atalana BC zapowiedź

Piłkarze Roberto De Zerbiego wygrali cztery ostatnie spotkania. A pomyśleć, że na przełomie marca i kwietnia, w ośmiu meczach triumfowali tylko raz. Progres zaiste godny podziwu.

Atalanta z kolei to dalej klasa sama w sobie. Piłkarze z Bergamo są niepokonani od sześciu meczów, z których wygrali aż pięć. To oni są aktualnie głównym kandydatem do wicemistrzostwa Włoch.

W styczniu, Sassuolo boleśnie przekonało się o sile Atalanty, przegrywając w Bergamo aż 1:5.

US Sassuolo Calcio – Atalana BC kursy

Totolotek zdecydowanie stawia na uczestników 1/8 finału Ligi Mistrzów (1,46). Kurs na gospodarzy to z kolei 6,13, zaś kurs na remis to 4,95.

US Sassuolo Calcio – Atalanta BC fakty meczowe

– Sassuolo nie przegrało sześć ostatnich meczów u siebie;

– Atalanta przegrała tylko dwa z ostatnich piętnastu meczów;

– Atalanta nie przegrała sześciu ostatnich strać z Sassuolo;

– Atalanta w ostatnich pięciu grach strzeliła aż 18 goli Sassuolo;

US Sassuolo Calcio – Atalanta BC nasze typy

Doceniając znakomitą postawę w kwietniu Sassuolo, nie wydaje nam się jednak, by mogło w niedzielę sprawić jakieś problemy Atalancie.

US Sassuolo Calcio – Atalanta BC | Typ: powyżej 3,5 gola @1,95 Totolotek

US Sassuolo Calcio – Atalanta BC | Typ: obie drużyny strzelą: nie @2,47 Totolotek