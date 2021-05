Rio Ave – Sporting 🇵🇹 Typy, kursy (05.05.2021)

Będący coraz bliżej mistrzostwa Sporting w ramach 31. kolejki portugalskiej ekstraklasy zmierzy się na wyjeździe z Rio Ave. Gospodarze walczą o utrzymanie w najwyższej klasie rozgrywkowej.

Rio Ave – Sporting zapowiedź (środa, 22:15)

Wszystko wskazuje na to, iż sympatycy Rio Ave będą drżeć o utrzymanie swojej ulubionej drużyny do ostatniej kolejki Primeira Liga. Aktualnie zespół Rio Ave zajmuje piętnastą lokatę w tabeli i ma dwa punkty więcej niż szesnasta Boavista. Realnie o utrzymanie walczy także Farense, które traci do Rio Ave cztery oczka.

Zupełnie inne nastroje panują w Sportingu. Klub z Lizbony jest coraz bliżej upragnionego mistrzostwa. Sześć oczek przewagi nad Porto na cztery kolejki przed końcem sezonu to dość bezpieczna różnica. Sporting w ostatnich pięciu meczach zdobył jedenaście punktów, wygrywając z Farense, Bragą oraz Nacional, a także remisując z Famalicao oraz Belenenses.

Ostatni raz piłkarze Rio Ave rywalizowali ze Sportingiem 15 stycznia. Mecz w Lizbonie zakończył się remisem 1:1.

Rio Ave – Sporting kursy bukmacherów

Faworytem meczu jest Sporting. Kurs na zwycięstwo gości wynosi 1.78. Z kolei remis w tym spotkaniu oszacowano na kurs 3.50. Triumf gospodarzy bukmacherzy ocenili na kurs 4.95.

Rio Ave – Sporting fakty meczowe

Piłkarze Rio Ave wygrali zaledwie jedno z pięciu ostatnich meczów u siebie

Sporting nie przegrał wyjazdowego spotkania od ośmiu rywalizacji

Tylko w jednym z ośmiu ostatnich wyjazdowych meczów Sporting nie trafił do siatki

Rio Ave – Sporting typy

Piłkarze Sportingu z pewnością zdają sobie sprawę, iż w tej kolejce Porto rywalizuje z Benfiką i może stracić punkty. Wygrana z Rio Ave jest zatem niezwykle istotna. Typujemy zwycięstwo gości.

Rio Ave – Sporting | Typ: Obie drużyny nie strzelą gola 1.70 @ STS

Rio Ave – Sporting | Typ: Sporting wygra mecz 1.78 @ STS