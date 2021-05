Podbeskidzie Bielsko-Biała – Wisła Płock 🇵🇱Typy, kursy (08.05.2021)

Ten mecz może rozstrzygnąć kwestię spadkowicza w PKO BP Ekstraklasie. W ramach 29. kolejki, Podbeskidzie Bielsko-Biała zagra na własnym obiekcie z Wisłą Płock. Czy gospodarze zdołają zgarnąć trzy punkty, pozostawiając sobie nadzieje na dalszą grę w najwyższej klasie rozgrywkowej?

Podbeskidzie Bielsko Biała – Wisła Płock zapowiedź (sobota, 15:00)

Sytuacja Podbeskidzia w tabeli jest nieciekawa. Jak się okazało, zmiana trenera w Stali Mielec przyniosła skutek, gdyż zespół zdobył ostatnio siedem punktów w trzech meczach. Tym sposobem drużyna z Bielska-Białej spadła w tabeli na ostatnie miejsce i traci trzy punkty do bezpiecznej lokaty.

Mecz z Wisłą Płock wydaje się idealną okazją na powiększenie dorobku. Ekipa “Nafciarzy” w ostatnim czasie spisuje się bardzo przeciętnie, co potwierdza dorobek czterech punktów w pięciu meczach. Teoretycznie Wisła Płock nadal może pożegnać się z ligą, jednakże wydaje się to mało prawdopodobne, biorąc pod uwagę fakt, iż przewaga zespołu nad Podbeskidziem wynosi pięć punktów, a do końca sezonu zostały dwie kolejki.

Ostatni raz Podbeskidzie rywalizowało z Wisłą Płock 18 grudnia. Mecz na stadionie “Nafciarzy” zakończył się pewnym zwycięstwem gospodarzy. Wisła wygrała aż 4:1.

Podbeskidzie Bielsko Biała – Wisła Płock kursy bukmacherów

Faworytem meczu jest Podbeskidzie Bielsko-Biała. Kurs na zwycięstwo gospodarzy wynosi 2.17. Z kolei remis w tym spotkaniu oszacowano na kurs 3.65. Triumf gości bukmacherzy ocenili na kurs 3.5.

Podbeskidzie Bielsko Biała – Wisła Płock fakty meczowe

Podbeskidzie zdobyło osiem punktów w pięciu ostatnich meczach u siebie

Wisła Płock wygrała jedno z pięciu ostatnich meczów na wyjeździe

W czterech z pięciu ostatnich spotkań Podbeskidzie Bielsko-Biała traciło minimum jednego gola

Podbeskidzie Bielsko Biała – Wisła Płock typy

Trudno nie spodziewać się emocji w takiej rywalizacji. Podbeskidzie bardzo potrzebuje punktów. Z kolei ewentualna wygrana Wisły zapewniłaby drużynie z Płocka utrzymanie. Spodziewamy się wyrównanego starcia.

Podbeskidzie Bielsko Biała – Wisła Płock | Typ: Obie drużyny strzelą gola 1.75 @ LV BET

Podbeskidzie Bielsko Biała – Wisła Płock | Typ: Obie drużyny strzelą gola i powyżej 2.5 bramki 2.00 @ LV BET