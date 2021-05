1.FC Koeln – SC Freiburg 🇩🇪 Typy, kursy (9.05.2021)

1.FC Koeln jest ostatnio w znakomitej formie i nadzieje kibiców na utrzymanie w Bundeslidze, absolutnie nie są bezpodstawne.

1.FC Koeln – SC Freiburg zapowiedź

Piłkarze Freidhelma Funkela wygrali dwa ostatnie spotkania. Najpierw sensacyjnie pokonali RB Lipsk, a później uporali się z FC Augsburg. Tym samym efektownie przerwali serię dziewięciu gier bez zwycięstwa.

Nie grający z kolei o nic już SC Freiburg, ewidentnie męczy się ostatnimi czasy. Piłkarze ze Szwarzwald Stadion wygrali ledwie jedno z pięciu ostatnich spotkań. W tygodniu z kolei, zostali boleśnie poturbowani przez Herthę, przegrywając 0:3.

Nie masz konta w Totolotku? Zarejestruj się klikając TUTAJ i odbierz 500 złotych bonusu od depozytu

W styczniu SC Freiburg pokonał u siebie 1.FC Koeln aż 5:0.

1.FC Koeln – SC Freiburg kursy

Koeln jest też faworytem w Totolotku. Kurs na jego zwycięstwo to 2,17, podczas gdy kurs na triumf gości to 3,36. Kurs na remis to z kolei 3,55.

1.FC Koeln – SC Freiburg fakty meczowe

– w ostatnich pięciu meczach tych drużyn padły aż 22 bramki;

– 1.FC Koeln wygrał tylko jeden z pięciu ostatnich spotkań u siebie;

– SC Freiburg przegrał ostatnie cztery mecze wyjazdowe;

1.FC Koeln – SC Freiburg nasze typy

Mając na uwadze, że tylko 1.FC Koeln gra jeszcze „o coś”, to właśnie gospodarze powinni wyjść z tego starcia zwycięsko.

1.FC Koeln – SC Freiburg | Typ: powyżej 2,5 goli @1,82 Totolotek

1.FC Koeln – SC Freiburg | Typ: obie drużyny strzelą @1,70 Totolotek