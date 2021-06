🇵🇱 Polska – Rosja 🇷🇺 Typy, kursy (01.06.2021)

Polacy zagraj膮 dzisiaj na stadionie we Wroc艂awiu z Rosj膮 i b臋dzie to pierwsze spotkanie naszej kadry od mecz贸w eliminacyjnych w marcu. Rywal b臋dzie z gatunku tych mocniejszych i nie bez powodu bukmacherzy nie s膮 w stanie wskaza膰 zdecydowanego faworyta w tym meczu. Wi臋ksze szanse daje si臋 Polsce ze wzgl臋du na przewag臋 w艂asnego boiska i wsparcia kibic贸w. Jednak偶e dla Rosji te偶 s膮 to ostatnie mecze przed EURO i na pewno gracze tej kadry b臋d膮 chcieli pokaza膰 si臋 z dobrej strony.

Polska – Rosja zapowied藕 (wtorek, 20:45)

Selekcjoner gospodarzy dzisiejszego spotkania wci膮偶 szuka optymalnego ustawienia i na pewno Paulo Sousa w meczu z Rosj膮 po raz kolejny b臋dzie chcia艂 czego艣 nowego wypr贸bowa膰. Do EURO zosta艂o jednak bardzo ma艂o czasu i tak naprawd臋 Polacy musz膮 ju偶 zdecydowa膰 si臋 na jeden konkretny styl, kt贸ry b臋dzie optymalny na nadchodz膮ce Mistrzostwa Europy. Spotkanie z 膰wier膰finalist膮 poprzednich Mistrzostw 艢wiata to 艣wietna okazja do przetestowania swoich umiej臋tno艣ci i na pewno Polacy b臋d膮 chcieli dzisiaj to starcie wygra膰.

Oczekiwania rosyjskich kibic贸w po fantastycznym Mundialu zdecydowanie wzros艂y. Go艣cie dzisiejszego starcia bardzo dobrze o tym wiedz膮 i tym razem Rosja jedzie na EURO nie tylko 偶eby wyj艣膰 z grupy, ale 偶eby powalczy膰 o 膰wier膰fina艂 czy nawet p贸艂fina艂. Jednak偶e najpierw trzeba rozegra膰 jeszcze sparingi przed turniejem, a starcie z Polsk膮 nie powinno nale偶e膰 dla Rosji do tych naj艂atwiejszych.

Polska – Rosja przewidywane sk艂ady

Polska:聽Fabia艅ski; Helik, Glik, Bednarek; Bereszy艅ski, Klich, Krychowiak, Moder, Rybus; 艢widerski, Kownacki

Rosja:聽Shunin; Semenov, Dzhikaya, Kudryashov; Fernandes, Kuzyaev, Ozdoev, Golovin, Zhirkov; Sobolev, Dzyuba

Polska – Rosja kursy bukmacher贸w

Faworytem bukmacher贸w jest Polska. Na ich zwyci臋stwo kurs wynosi 2.65. Je艣li kto艣 chcia艂by postawi膰 na remis w starciu Polska 鈥 Rosja, to BETFAN ma na to zdarzenie kurs 3.20. Zwyci臋stwo go艣ci wyceniane jest po kursie 2.80.

Polska – Rosja fakty meczowe

Na ostatnich 5 mecz贸w Polski w a偶 4 Polacy tracili bramk臋.

Na 5 poprzednich spotka艅 Rosji w a偶 4 obie dru偶yny strzela艂y gola.

Ostatni raz Polska gra艂a z Rosj膮 w 2012. Wtedy wynik by艂 remisowy (1:1).

Polska – Rosja nasze typy

Dzisiejszy sprawdzian b臋dzie bardzo wa偶ny dla obu reprezentacji. Zar贸wno Polacy jak i Rosjanie chc膮 uzyska膰 jak najlepszy wynik na Mistrzostwach Europy, a oczekiwania fan贸w s膮 wymagaj膮ce. Dzisiaj minimalnymi faworytami s膮 gospodarze, ale trzeba pami臋ta膰, 偶e kadra Paulo Sousy rozpocznie dzisiejszy mecz bez Roberta Lewandowskiego. Rosjanie te偶 jednak na pewno b臋d膮 testowali r贸偶ne ustawienia i mo偶na spodziewa膰 si臋 wyr贸wnanego i ciekawego starcia na stadionie we Wroc艂awiu.

Polska 鈥 Rosja | Typ: remis @3.20 BETFAN

Polska 鈥 Rosja | Typ: poni偶ej 2.5 goli @1.75 BETFAN